В Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры рассекречено 99% документов по массовым репрессиям в годы сталинского режима
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Галия Шимырбаева
Жестокие репрессии испытали все бывшие советские республики, но для Казахстана это особая память. Кроме уничтожения цвета национальной интеллигенции, насильственной коллективизации и нескольких голодоморов, унесших миллионы жизней, наша страна пережила и еще одну трагедию – она стала местом для переселения «неблагонадежных» народов. Массовая депортация с 1930 по 1940 год коснулась почти 5 млн человек, из них более 1,2 млн были размещены в Казахстане.