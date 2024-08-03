В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»

Общество
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Встреча, объединяющая наиболее активных сельчанок Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, выражающих конструктивные предложения по устойчивому развитию села, открыла серию региональных мероприятий этого года

«Форум сельских женщин Казахстана» является площадкой объединения мнений женщин-лидеров, выражающих свои заботы о социально-экономическом развитии своего края.

Целями и задачами «Форума сельских женщин Казахстана» (ФСЖК) являются выявление актуальных вопросов развития села и сельских территорий, достижения целей устойчивого развития до 2030 года на региональном уровне (ЦУР-2030), поддержка благосостояния и качества жизни на селе через развитие женского предпринимательства и социальной ответственности бизнеса, донесение новых знаний с сфере развития государственных программ и инструментов местного самоуправления, которые помогут тысячам женщин Казахстана расти и развиваться в профессиональной и общественной жизни.

«Проведение Форумов сельских женщин в регионах за последние шесть лет вошло в традицию. Мы встречаемся и обсуждаем вопросы развития личных подсобных хозяйств и новости госпрограмм, достижения в социальной сфере. Участницы форума получают практические знания в рамках тренингов по основам бизнеса проекта Coca-Cola Belesteri и фермерству Farmer school», - прокомментировала Майра Айсина, председатель организационного комитета «Форума сельских женщин Казахстана», депутат Мажилиса Республики Казахстан ІV, V, VI созывов.

Среди 200 гостей Форума предприниматели, представители социальных объектов. Еще большее число участниц к Форуму в Костанае смогли присоединиться онлайн. Плоды труда предпринимательниц можно было увидеть на ярмарке продукции, организованной с участием победительниц ежегодного конкурса Coca-Cola Belesteri и ремесленниц Костанайской области. Гости смогли приобрести украшения ручной работы, молочную крафтовую продукцию, игрушки, домашний текстиль и предметы декора.

Итогом региональных форумов станет представление делегатами каждой области своих обращений на площадке VІI Республиканского Форума сельских женщин Казахстана в Астане.

Организаторы Форума: «Форум сельских женщин Казахстана», ОЮЛ «Коалиция за зеленую экономику и развитие G-Global».

Партнеры: Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, Международный фонд «Coca-Cola», Общественный фонд «Социальная динамика».

#Костанай #бизнес #женщина #форум

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