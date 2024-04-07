В Костанайской области восстанавливают работу мобильной связи и интернета

Коллаж: Ulysmedia.kz

Продолжается работа местных властей с операторами сотовой связи по восстановлению базовых станций в сельских населенных пунктах Костанайской области.

6 апреля 2024 года была запущена сотовая связь в селах Кабырга Амангельдинского района, Акколь, им. А. Байтұрсынұлы Джангельдинского района.

«Населенные пункты отрезаны талыми водами. Экстренные службы дежурят круглосуточно, акимат ведет работу по оценке пострадавшего имущества, дети учатся на образовательных ресурсах. Мы ежедневно проводим соответствующие работы по устранению проблем. Теперь по плану осталось подключить к мобильной связи два села – Екидин и Кызылжулдуз», - сказал руководитель управления информатизации области Азамат Кашиев.

Базовые станции связи восстанавливают с помощью дизель-генераторов.

Акимат Костанайской области и соответствующие службы в период чрезвычайных ситуаций действуют согласно алгоритму и держат на контроле вопрос обеспечения населенных пунктов связью и интернетом.