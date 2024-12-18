В МЧС достигли значительного снижения числа коррупционных правонарушений
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Чингис Аринов, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, генерал-майор
Для меня, как министра, борьба с коррупцией не просто обязанность, а сфера личной ответственности. Мы стоим на страже безопасности наших граждан и каждый день должны действовать честно и открыто, чтобы заслужить их доверие и обеспечить благополучие страны. Исключение коррупции из системы органов гражданской защиты – наша основная цель, и для ее достижения мы принимаем все необходимые меры.