В МЧС достигли значительного снижения числа коррупционных правонарушений

Закон и Порядок
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Чингис Аринов, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, генерал-майор

Для меня, как министра, борьба с коррупцией не просто обязанность, а сфера личной ответственности. Мы стоим на страже безопаснос­ти наших граждан и каждый день должны действовать честно и открыто, чтобы заслужить их доверие и обеспечить благополучие страны. Исключение коррупции из системы органов гражданской защиты – наша основная цель, и для ее достижения мы принимаем все необходимые меры.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По инициативе Главы государства была утверждена Концепция антикоррупционной политики на 2022–2026 годы. В соответствии с ней в МЧС разработали и внедрили соответствующий План действий, а также ведомственную Антикоррупционную программу, которые стали основой для изменений в работе всей системы. Нам важно, чтобы каждый сотрудник знал: ни одна попытка коррупции не останется без последствий.

Мы внедрили антикоррупционную комплаенс-службу, разработали меры внутренней политики, направленные на ­предотвращение конфликтов интересов и минимизацию коррупционных рисков. На основе глубокого анализа соз­дали реестр должностей, где вероятность коррупционных проявлений выше, и ввели долж­ности комплаенс-офицеров, которые постоянно следят за соблюдением антикоррупционных норм, помогают укреплять культуру честности.

Хочу подчеркнуть, что борьба с коррупцией в МЧС – дело не только специальных служб, но и сфера личной ответственнос­ти каждого руководителя. Мы внед­рили принцип персональной ответственности, согласно которому любые коррупционные проявления среди сотрудников могут привести к самым строгим мерам, вплоть до увольнения. Важно, чтобы все наши коллеги понимали: честность и открытость – это основа, на которой мы строим нашу работу.

В 2023 году в сотрудничестве с Антикоррупционной службой ведомство начало реа­лизовывать проект Integrity check – систему проверки добропорядочности сотрудников. Он уже показал отличные результаты, наглядно доказав, что профилактика и внимание к каждому помогают предот­вратить негативные явления. Только в 2023-м было получено 45 сообщений о попытках дачи взяток, и все эти случаи переданы в Антикоррупционную службу для дальнейшего расследования.

В 2024 году мы продолжили соответствующий курс. Было организовано более 1 200 мероприятий, включая посещения исправительных учреждений, где сотрудники могли собственными глазами увидеть последствия коррупции. Активно вовлекаем наших работников в судебные разбирательства по коррупционным делам, чтобы они на прак­тике видели важность борьбы с этим злом.

Особое внимание уделяем сфере государственных услуг. Все 12 госуслуг, которые предоставляет МЧС, теперь доступны в электронном формате через портал «Е-лицензирование». Это решение позволяет избежать личного контакта между сотрудниками и заявителями, что в свою очередь минимизирует риск коррупции.

Кроме того, продолжаем автоматизацию процессов контро­ля и надзора. Платформа Smart Data Ukimet исключает влияние человеческого фактора при составлении спис­ков объектов для профилактических проверок, что делает процесс более прозрачным и объективным.

Для повышения прозрачнос­ти работы в сфере пожарного контро­ля мы оснастили депар­таменты видеорегистраторами, что позволяет фиксировать любые нарушения и действия сотрудников в реальном времени. На данный момент уже приобрели 1 142 видеорегистратора, что значительно улучшает контроль за соблюдением стандартов.

Первые результаты нашей работы уже дают положительные плоды. За 10 месяцев 2024 года мы достиг­ли значительного снижения числа коррупционных правонарушений – с двадцати случаев до семи. Этот результат вдохновляет нас продолжать в том же духе и подтверждает, что выбранный путь эффективен.

Я твердо верю, что искоренить коррупцию в системе возможно. Мы будем работать честно, открыто и с полной отдачей. Ведь только благодаря строгому контролю и общей решимости мы сможем обеспечить безопас­ность и доверие граждан, а наша работа станет примером для подражания в других сферах.

#коррупция #МЧС #правонарушения

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