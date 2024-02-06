В МЧС сменили руководителя
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Новым министром по чрезвычайным ситуациям стал Чингис Аринов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
"Назначить Аринова Чингиса Сайрановича министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее эту должность занимал Сырым Шарипханов.
В январе 2022 года распоряжением главы государства Чингис Аринов был назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником Службы охраны президента Республики Казахстан.