В МЧС сменили руководителя

Новым министром по чрезвычайным ситуациям стал Чингис Аринов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

"Назначить Аринова Чингиса Сайрановича министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее эту должность занимал Сырым Шарипханов.

В январе 2022 года распоряжением главы государства Чингис Аринов был назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником Службы охраны президента Республики Казахстан.