О повышении ставки НДС и инфляции высказались в Миннацэкономики

Экономика
93
Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Этот вопрос обсуждался на круглом столе «Налоговое администрирование в новом Налоговом кодексе», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Миннацэкономики

Фото: Kazpravda.kz

Участники мероприятия обсудили подходы проекта нового Налогового кодекса, в том числе вопрос повышения ставки НДС с 12% до 16%. Как заявили в министерстве, повышение ставки НДС до 16% не приведет к отклонению инфляции от запланированного коридора.

Замглавы МНЭ Азамат Амрин отметил, что изменение ставки НДС не имеет прямой связи с уровнем теневой экономики.

"К примеру, в 2006 году при ставке НДС в 15% уровень теневой экономики к ВВП составил 19,8%, а размер теневой экономики в сфере торговли – 2,7% к ВВП. В последующие годы ставка НДС поэтапно снижалась до 12%. Однако объем теневой экономики в торговле с каждым годом увеличивался и в 2016-м дошел до 9,2% к ВВП. В 2022 году при ставке НДС в размере 12% объем теневой экономики в сфере торговли составил 3,1% к ВВП", – уточнил вице-министр. 

Кроме того, было отмечено незначительное и одномоментное влияние повышения ставки НДС на уровень инфляции.

"Повышение ставки НДС до 16% не приведет к отклонению инфляции от запланированного коридора. Оно повлияет на уровень инфляции в пределах 1-процентного пункта и не будет влиять на сельхозтовары, так как отечественные сельхозтоваропроизводители пользуются льготными налоговыми режимами. Учитывая, что в структуре импорта Казахстана доля продовольственных товаров в 2022 году составила 9,4%, повышение ставки НДС по импортным товарам не будет иметь значительного вклада на уровень инфляции", – аргументировал Амрин.  

Также он озвучил положительные эффекты от повышения ставки НДС. Это укрепление возможности бюджета для финансирования социальных обязательств и усиление конкурентоспособности отечественных товаров.

"По нашему мнению, повышение нагрузки на импортные товары даст возможность нашим отечественным товаропроизводителям, пользующимся налоговыми льготами и субсидиями, наращивать свое производство для замещения импортных товаров", – сказал вице-министр нацэкономики. 

Кроме того, местными предпринимателями были озвучены проблемные вопросы, в том числе по налоговому администрированию, применению режима розничного налога. Позиции и предложения предпринимателей будут учтены в дальнейшей работе по разработке проекта нового Налогового кодекса. 

#инфляция #обсуждение #бизнес #ставки #НДС

Популярное

Все
Сильнейшие на ринге в Астане
«Номад» в финале
Аман Тулеев – человек-эпоха
Запрет решит проблему?
Будем строить ЕНУ-град
Реликвия вернулась на родину
Студенческие метры
Ставка на «агентов перемен»
Где жить? Конечно, в общежитии!
Все включено
Последствия непогоды
Цели достигнуты, задачи выполнены
Урок вежливости
За службу – в университет
Первый и важный шаг
Служить или управлять
В замкнутом цикле
У коммунальщиков – свой светофор
Когда поет душа
Дорогами опутана земля
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Тайны монетного двора
«Человеческое лицо» в реформе школы
Даулет Турлыханов – герой своего времени
На служебном авто развозил наркотики работник предприятия в СКО
Мечты Ильдара и Ильнара
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Дело Бишимбаева: в полиции сделали заявление по видеозаписям из ресторана
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Что они там курят?
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Певец любви, патриотизма и свободы
Кто не везет, на том не едут
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев

Читайте также

Спасение Арала: глава МВРИ встретился с делегацией из Швейц…
В Сиане открылся постоянно действующий казахстанский павиль…
В Казахстане самые дорогие яблоки среди стран СНГ
Принят комплексный план развития Жанатаса

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]