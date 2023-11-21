О повышении ставки НДС и инфляции высказались в Миннацэкономики

Этот вопрос обсуждался на круглом столе «Налоговое администрирование в новом Налоговом кодексе», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Миннацэкономики

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Участники мероприятия обсудили подходы проекта нового Налогового кодекса, в том числе вопрос повышения ставки НДС с 12% до 16%. Как заявили в министерстве, повышение ставки НДС до 16% не приведет к отклонению инфляции от запланированного коридора.

Замглавы МНЭ Азамат Амрин отметил, что изменение ставки НДС не имеет прямой связи с уровнем теневой экономики.

"К примеру, в 2006 году при ставке НДС в 15% уровень теневой экономики к ВВП составил 19,8%, а размер теневой экономики в сфере торговли – 2,7% к ВВП. В последующие годы ставка НДС поэтапно снижалась до 12%. Однако объем теневой экономики в торговле с каждым годом увеличивался и в 2016-м дошел до 9,2% к ВВП. В 2022 году при ставке НДС в размере 12% объем теневой экономики в сфере торговли составил 3,1% к ВВП", – уточнил вице-министр.

Кроме того, было отмечено незначительное и одномоментное влияние повышения ставки НДС на уровень инфляции.

"Повышение ставки НДС до 16% не приведет к отклонению инфляции от запланированного коридора. Оно повлияет на уровень инфляции в пределах 1-процентного пункта и не будет влиять на сельхозтовары, так как отечественные сельхозтоваропроизводители пользуются льготными налоговыми режимами. Учитывая, что в структуре импорта Казахстана доля продовольственных товаров в 2022 году составила 9,4%, повышение ставки НДС по импортным товарам не будет иметь значительного вклада на уровень инфляции", – аргументировал Амрин.

Также он озвучил положительные эффекты от повышения ставки НДС. Это укрепление возможности бюджета для финансирования социальных обязательств и усиление конкурентоспособности отечественных товаров.

"По нашему мнению, повышение нагрузки на импортные товары даст возможность нашим отечественным товаропроизводителям, пользующимся налоговыми льготами и субсидиями, наращивать свое производство для замещения импортных товаров", – сказал вице-министр нацэкономики.

Кроме того, местными предпринимателями были озвучены проблемные вопросы, в том числе по налоговому администрированию, применению режима розничного налога. Позиции и предложения предпринимателей будут учтены в дальнейшей работе по разработке проекта нового Налогового кодекса.