В октябре на Электронной бирже труда вырос спрос на сезонные профессии

Занятость
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Венера Баталова
корреспондент

В минувшем месяце на ЭБТ было размещено 123,7 тыс. вакансий и 106 тыс. резюме

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По сравнению с предыдущим месяцем активность поиска и найма сократилась: количество вакансий уменьшилось на 9% (13 тыс.), а резюме – на 13% (16,5 тыс.), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Спад активности объясняется снижением спроса и предложения в сфере образования, вероятно, в связи с завершением укомплектования кадров в учебных заведениях. Однако, как и в сентябре, переход к отопительному сезону вызвал рост спроса на работников обслуживания и эксплуатации теплового и котельного оборудования.

Так, в прошлом месяце увеличилось количество вакансий для операторов котельных (+5,9 тыс.), машинистов котельных (+1,1 тыс.), и котельщиков (+969). Высокий спрос на таких специалистов наблюдался в Западно-Казахстанской (2,9 тыс. вакансий), Актюбинской (1,3 тыс.) и Жамбылской (974) областях.

Заметный рост спроса также был зафиксирован на такие профессии, как животноводы и работники по уходу за животными, что особенно важно на этапе подготовки к зимнему периоду в животноводстве.

В разрезе регионов активнее всего квалифицированных кадров искали работодатели из Карагандинской области (9,5 тыс. вакансий, или 8% от общего числа), а также из Алматы (9,3 тыс., или 7,5%), Западно-Казахстанской области (9,2 тыс., или 7,5%) и Астаны (8,1 тыс., или 7%).

При этом общее число вакансий в октябре сократилось в следующих регионах: Алматинском (-44%, или -3,9 тыс.), Жетісу (-37%, или -1,6 тыс.) и в Астане (-34%, или -4,1 тыс.).

Дисбаланс между спросом и предложением остаётся острой проблемой в некоторых регионах. Так, в Восточно-Казахстанской области было зарегистрировано 2,5 тыс. резюме при 5,5 тыс. вакансиях, в Северо-Казахстанской – 2 тыс. резюме на 4,1 тыс. вакансий, а в Павлодарской – 3,4 тыс. резюме при 6,5 тыс. вакансий.

В Шымкенте, Кызылординской и Туркестанской областях по-прежнему наблюдается избытк резюме, который превышает количество вакансий на 54%, 48% и 47% соответственно.

Высокие зарплаты в октябре предлагались главным строителям (в среднем 679 тыс. тенге), главным техническим специалистам (около 565 тыс. тенге) и инженерам по безопасности полетов (около 554 тыс. тенге).

При этом наибольшие заработные платы ожидали соискатели, претендующие на должность директора по инвестиционным проектам (в среднем от 2 млн тенге), начальника отдела автоматизированной системы управления производством (около 1,8 млн тенге) и комбайнера (1,2 млн тенге).

В целом в октябре на ЭБТ активность снизилась, особенно в сфере образования. При этом начало холодного периода вызвало рост спроса на работников системы отопительного производства.

#занятость #вакансии #спрос #биржа труда

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