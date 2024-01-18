Предназначенные для инвалидов 19 млн тенге похитила общественница в Павлодаре

В Павлодаре женщина, заключая фиктивные трудовые договоры, похитила бюджетные средства на сумму более 19 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно информации, 62-летняя жительница Павлодара являлась президентом корпоративного фонда, оказывающего помощь и поддержку, которые шли в объединение инвалидов 1, 2, 3 группы. Фонд выступает за защиту прав и интересов инвалидов, их приобщение к труду, культуре и спорту, социальной реабилитации, интеграции.

"Используя свое служебное положение для обогащения, президент фонда в сговоре с вице-президентом путем обмана похитила бюджетные деньги, которые предназначались для оплаты услуг лицам, осуществляющим помощь инвалидам. Нарушители оформляли фиктивные трудовые договоры с лицами, фактически не работающими в этой организации. Таким образом были похищены более 19 млн тенге", – рассказали в полиции.

Суд признал осужденную виновной в совершении правонарушения, предусмотренного уголовной статьей "Мошенничество", и назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет, с лишением права заниматься деятельностью в сфере госуслуг сроком на 5 лет.