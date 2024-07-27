В пострадавшем от паводков жилом массиве Актобе строят комфортную школу на 300 мест

Фото: акимат Актюбинской области

В жилом массиве Акжар-2 в Актобе строят «Комфортную школу» на 300 мест. Подрядная организация ТОО «Бабек курылыс» по проекту должна сдать образовательное учреждение до 31 декабря. Однако строительная компания обещает сдать его в эксплуатацию уже к новому учебному году.

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров в ходе осмотра строящегося здания указал подрядчику на необходимость ускорить темпы строительства для своевременного и качественного завершения объекта. Также с 1 августа должна быть начата работа по благоустройству двора школы и подъездных путей к учебному учреждению. Стоит отметить, что за ходом строительства и оперативного решения возникших проблем ведется ежедневный мониторинг работ.

«Сейчас в строительстве школы у нас задействовано 45 человек. Но в ближайшие дни освобождаются строители, которые сейчас возводят дома в Кобдинском районе для пострадавших от паводка. Это примерно 40 человек. Будем привлекать их сюда. Все стройматериалы у нас в достатке. Работаем с соблюдением всех норм и на качество», - сказал руководитель проекта Евгений Львов.

Подрядчик также добавил, что с привлечением дополнительных рабочих школу они смогут сдать в эксплуатацию уже к 1 сентября.

В жилом массиве Акжар-2 строят «Комфортную школу» на 300 мест. Проектная стоимость составила 3,2 млрд тенге. Строительство началось в августе прошлого года. В новой школе будут современные оборудованные классы, спортивный зал, лаборатория и библиотека для учащихся.