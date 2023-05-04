В Правительстве рассмотрены вопросы ревизии мер господдержки предпринимательства

На совещании под председательством заместителя премьер-министра – министра финансов РК Ерулана Жамаубаева с участием представителей Национального банка, НПП «Атамекен» и госорганов рассмотрены вопросы ревизии всех мер государственной поддержки, оказываемых малому и среднему бизнесу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

На сегодняшний день порядка 80 инструментов применяется в рамках финансовой и инфраструктурной поддержки МСБ.

Министерством финансов разработана и запущена информационная система мониторинга эффективности мер государственной поддержки «е-Минфин». Оценка проводится по трем показателям эффективности: бюджетной, финансово-экономической и социально-экономической. Также с целью автоматического получения данных по оказанным мерам господдержки завершена интеграция с десятью операторами. Сегодня доступ к инструменту имеют более 260 пользователей из 27-ми государственных органов и организаций.

По данным НПП «Атамекен», в 2022 году оказаны 26 195 услуг сервисной поддержки для 21 913 субъектов МСП, 136 129 информационно-консультационных услуг для 39 474 клиентов, помощь в получении финансирования для реализации 2 676 проектов на сумму 24,7 млрд тенге. В рамках проектов открыто 1 435 предприятий, создано 3 104 рабочих места, разработаны проекты договоров для 340 субъектов МСП.