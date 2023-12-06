В преддверии рождественских праздников в Астане прошла благотворительная ярмарка
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Асель Шаяхмет
Главными организаторами мероприятия, ставшего уже традиционным, ежегодно выступают супруги глав дипломатических представительств, аккредитованных в Казахстане. Пятнадцать лет назад они создали Ассоциацию супруг послов (ASA), выбрав главной миссией в стране пребывания благотворительность. В пандемийный период ярмарка по объективным причинам не проводилась, и сейчас состоялся 14-й Рождественский благотворительный базар ASA (хотя старт проекту был дан 16 лет назад), собравший в главном зале отеля Radisson дипломатические представительства около 50 стран, 18 международных школ и некоммерческих организаций.