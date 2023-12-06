В преддверии рождественских праздников в Астане прошла благотворительная ярмарка

Общество
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Асель Шаяхмет

Главными организаторами мероприятия, ставшего уже традиционным, ежегодно выступают супруги глав дипломатических представительств, аккредитованных в Казахстане. Пятнадцать лет назад они создали Ассоциацию супруг послов (ASA), выбрав главной миссией в стране пребывания благотворительность. В пандемийный период ярмарка по объективным причинам не проводилась, и сейчас состоялся 14-й Рождественский благотворительный базар ASA (хотя старт проекту был дан 16 лет назад), собравший в главном зале отеля Radisson дипломатические представительства около 50 стран, 18 международных школ и некоммерческих организаций.

фото Игоря Бургандинова

Ежегодно устроители Рождест­венского благотворительного базара образуют своего рода ­комьюнити, чтобы познакомить посетителей с культурным многообразием мира и внести свой вклад в благие дела. Все вырученные средства направляются на благотворительные проекты в Казахстане, в пользу тех, кто особо нуждается в помощи.

Представители разных стран знакомили со своей национальной кухней, напитками, одеждой, сувенирами. К примеру, Италия выставила свои знаменитые конфеты Ferrero Rocher и итальянскую пасту, Франция – неповторимые синнабоны и круассаны, Марокко – многообразные кулинарные изделия, Индия – текстиль, Корея – фирменные салаты и холодные закуски, у Швеции и Словакии был потрясающий горячий глинт­вейн, а Португалия и Бразилия представили на ярмарке изобилие редких марок вина.

Но, как говорится, не хлебом единым… Многих заинтересовала издательская продукция. К примеру, у стенда Европейского союза были довольно занятные буклеты, а Секретариат СВМДА представил три интересных издания, выпущенных к 30-летию запуска инициативы о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Это хроники международной организации «Летопись СВМДА: Во имя безопас­ности и сотрудничества», путеводитель по экотуризму региона СВМДА, адресованный по большей части молодежи, где представлены наи­более значимые дестинации региона СВМДА. И, пожалуй, самый важный ­проект – «Сказки народов Азии», который красочно оформ­лен и издан в Астане с участием профессиональных художников.

По словам заместителя министра иностранных дел РК Романа Василенко, проведение такого масштабного мероприятия является существенным вкладом со стороны дипломатического сообщества в казахстанские социальные проекты, которые они таким образом всячески поддерживают.

– Все собранные средства передают на благотворительность, а все то, что здесь сегодня продается, подготовлено либо силами самих послов, либо с помощью спонсоров. Хочется сказать спасибо организаторам! Они делают это от чистого сердца, потому что это хорошая традиция, и они хотят таким образом внести свой вклад и в создание праздничной атмосферы в нашей столице, и в оказание поддержки нуждающимся, – сказал Роман Василенко.

В 2022-м благотворительную ярмарку посетили более 3 тыс. человек, было собрано чуть больше 38 млн тенге за один день, что стало настоящим рекордом по сравнению с предыдущими годами. Ассоциация супруг послов надеется, что сейчас вырученных средств будет не меньше.

Главным и ожидаемым событием благотворительного базара стала грандиозная лотерея с розыгрышем более 250 призов, в которой жители столицы каждый год принимают участие с большим удовольствием. Нынче разыгрывались поездки в Турцию, ОАЭ, Европу, сертификаты на медицинские услуги, ювелирные украшения, а также одежда от известных брендов, подарочные корзины от посольств… Важно, что все посетители ярмарки и участники лотереи становятся благотворителями.

– Главная цель ярмарки – соб­рать как можно больше средств, чтобы помочь местным организациям, работающим в социальной сфере и занимающимся поддержкой нуждающихся. Также мы организовываем тренинги, чтобы этим людям было легче найти постоянную работу. Мы стремимся, чтобы результат был долгосрочным. На практике это происходит так: мы отправляем обратившимся к нам за помощью Application form (анкету), где есть часть, в которой они должны рассказать о проекте и почему им нужны деньги. Потом мы уже коллегиально обсуждаем, какую сумму можем выделить. В основном это организации, которые работают с женщинами и детьми, также есть организации, работающие с детьми-инвалидами либо с семьями, воспитываю­щими детей с ограниченными возможностями, – рассказала Элла Алавердян, супруга посла Нидерландов.

К слову, Ассоциация супруг пос­лов включает в себя несколько комитетов: по спонсорству, по рек­ламе и по благотворительности, который впоследствии и решает, какие заявки удовлетворить в первую очередь. И, как правило, по словам организаторов, детские дома в этот список уже не входят. Их, к счастью, в Казахстане с каждым годом становится все меньше и меньше, а тем, что есть, государство оказывает поддержку в полной мере. В прошлом году собранные деньги были распределены в 28 организаций.

Генеральный секретарь СВМДА, посол Кайрат Сарыбай отметил, что эта благотворительная ярмарка олицетворяет собой дух солидарности, когда, помогая кому-то, мы имеем возможность получить от этого душевное удовлетворение.

– Мне эта ярмарка известна, и я считаю ее действительно значимой. Такая практика есть и в Берлине, и в Вене. Радует, что дип­ломатический корпус в Астане весьма активный. Это очень по-человечески, когда под Новый год и по европейской традиции на Рождество люди дарят друг другу подарки и внимание. Сегодня мы представили продукцию, которую сотрудники секретариата приготовили на своих кухнях, – это баурсаки, самса, блины – то, что называется хендмейд. Также на наших стендах представлена печатная продукция, которая была подготовлена к шестому cаммиту СВМДА в прошлом году, – сказал Кайрат Сарыбай.

P. S. По последним данным, по итогам прошедшей Рождественской благотворительной ярмарки удалось собрать больше 41 млн тенге.

#Астана #ярмарка #благотворительность #ASA

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