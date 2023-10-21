В развитие каких регионов Казахстан вкладывает больше всего денег?

Экономика
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

По данным бюро нацстатистики, в январе-сентябре львиная доля инвестиций из республиканского бюджета пришлась на Астану – 26,4 %, или 186,9 млрд тенге, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

При этом уровень бедности в столице является самым низким среди всех регионов (доходы ниже прожиточного минимума тут имеет лишь 2,5% населения), сообщает DataHub.

«Да, подобное сопоставление может показаться не вполне корректным – жители столицы нуждаются в объектах жизненно важной инфраструктуры, строительство которых обычно финансирует республиканский бюджет, ничуть не меньше, чем остальные. Особенно в силу превосходящей некоторые другие регионы численности населения. Ну и потом об имидже страны, который формирует столица, тоже не следует забывать. Так-то оно так. Однако одеяло уж чересчур сильно перетянуто на одну сторону», – говорится в публикации.

Стоит отметить, что Астана всегда находится в фаворе у государства. Правда, время от времени все же уступает первое место по доле инвестиций из республиканского бюджета другим регионам.

Например, так было в январе-сентябре 2022 и 2018 гг. В первом случае лидировала Туркестанская область (17,3%, или 103,3 млрд тенге), во втором – Павлодарская (15,5%, или 70,4 млрд тенге).

На втором месте после Астаны сейчас находится Туркестанская область – 10,7% (75,5 млрд тенге). И тут, казалось бы, все справедливо – уровень бедности в регионе самый высокий по стране (9,7%). Только вот Жамбылская область, уровень бедности в которой также является высоким (5,8%), оказалась практически обделена вниманием государства. Ее доля в общем объеме республиканских инвестиций самая низкая — 0,5% (3,6 млрд тенге).
 

#регионы #развитие #инвестиции #бюджет

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