В рейде с пожарными

Общество
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Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

МЧС усилило профилактическую работу в отопительный период

фото Игоря Бургандинова

С началом отопительного сезона ожидаемо участились пожары. Министерство по чрезвычайным ситуа­циям проводит активную работу по их профилактике: это подворовые обходы, рейды, беседы и инструктажи с напомина­нием жителям частных домов об элементарных правилах противопожарной безопасности. В один из таких рейдов отправились и представители СМИ. Корреспонденты «КП» вместе с сотрудниками ЧС, местных исполнительных органов, полиции и волонтерами увидели, как именно проводятся подобные мероприятия.

Местом сбора стала специализированная пожарная часть № 5. Перед выездом во время построения подробный инструктаж для личного состава провел заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС Ерлан Турегелдиев.

По его словам, такие рейды проходят систематически, несмотря на то что отопительный сезон начался только месяц назад. Работа по профилактике пожарной безопасности проводится заблаговременно, еще до наступления холодов, потому как многие рекомендации, выписанные сотрудниками МЧС, возможно выполнить только в теплое время года.

– Сейчас практически каждые выходные в столице и других регионах страны организуются мероприятия, направленные в первую очередь на профилактику и безопасное прохождение отопительного периода. Во время рейдов в домах, где проживают в основном представители социально уязвимых слоев населения, устанавливаются пожарные датчики для определения опасной концентрации газа. Это делается на безвозмездной основе при поддержке акимата, неравнодушных предпринимателей и волонтеров, – рассказал зампред Комитета противопожарной службы.

Ну а дальше большим и дружным составом мы выдвинулись в путь.

Не зря угарный газ называют «ласковым убийцей». Его опас­ность заключается как раз в том, что сам по себе он не имеет ни запаха, ни цвета, и определить его наличие в воздухе без специальных приборов практически невозможно. Это чаще всего и становится основной причиной трагедий.

– Автономные датчики срабатывают при определенной концентрации угарного газа, издавая пронзительный звук. Особенно это важно в ночное время, когда люди спят и теряют бдительность, а эти датчики будят людей. Единственное, что требуется от жильцов, – это вовремя менять батарейки, – отмечает Ерлан Турегелдиев.

В частном секторе нас разделили на четыре команды, каждой из которой нужно было обойти свой «квадрат». И вот наша команда в составе инспектора ЧС, журналистов и волонтеров входит в один из домов по улице Сырдария. Не скажу, что визиту здесь были рады, но, по крайней мере, хозяева впустили нас в дом и выслушали рекомендации пожарных. Однако от каких-либо комментариев для прессы отказались. Старший инженер управления по ЧС Байконурского района ДЧС города Астаны Аят Жумадилла вручил семье автономный датчик, а также проинструктировал, как его использовать.

По словам коллег, в других домах была примерно такая же картина. Удивительно, что все жильцы оказались в будний день дома. Обычно, как говорят сами пожарные, они стараются проводить обход в выходные. А еще сотрудники ЧС признались, что во время подворовых обходов происходят самые разные ситуа­ции, порой непредсказуемые и даже опасные. Поэтому такие рейды проводятся совместно с представителями правоохранительных органов.

– Есть разные семьи... Бывает, что нас не пускают, отказываются от профилактических мер. Был даже случай, когда на нас спустили собак. Но в целом, несомненно, культура пожарной безопас­ности повышается. Поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем гражданам: при появлении сотрудников ЧС не отказывайтесь от профилактической беседы и обхода. Это делается для вашей же безопасности, – обращается к жителям Ерлан Турегелдиев.

Активное участие в мероприя­тиях по линии ЧС принимают и волонтеры. Кроме того, они охотно занимаются организацией флешмобов и раздачей памяток.

– Я уже больше года волонтер молодежного движения «Астана жастары» при Сарыаркинском акимате, всегда стараюсь выезжать в рейды с чеэсниками. Летом во время купального сезона мы со спасателями проверяли водоемы, а в это время года обходим с пожарными дворы для профилактических бесед с жителями, – говорит юный волонтер Даша Олейникова.

Благодаря проводимой работе по установке автономных пожарных датчиков в жилых домах в этом году было спасено 248 жизней. По стране с 2020 года по рекомендациям МЧС в частном секторе установлено более 107 тыс. автономных датчиков, из них 14 тыс. – в этом году. Однако, несмотря на усилия, предпринимаемые для повышения пожарной безопасности, с начала отопительного периода в Казахстане в жилых секторах зарегистрировано 650 пожаров. В результате было спасено 59 казахстанцев, но, к сожалению, как констатируют пожарные, 31 человек погиб, еще 20 получили ожоги и отравления продуктами горения различной степени тяжести.

– Львиная доля пожаров и причин их возникновения связаны с неисправностью электричества или отопительных печей. Хочу отметить, что из общего числа погибших треть были в алкогольном опьянении. То есть пожары – частые спутники семей, ведущих асоциальный образ жизни. И это напрямую влияет на пожароопасную обстановку. В ходе таких рейдов, как сегодня, мы не выписываем никаких штрафов. Они носят исключительно рекомендательный характер, направленный на обеспечение пожарной безопасности в жилом секторе, – заключил Ерлан Турегелдиев.

В итоге за два часа рейда мы обошли несколько частных домов. Все жильцы оказались на месте, и никто не препятствовал работе пожарных. Сотрудники МЧС провели с ними профилактическую беседу, проверили каждый дом на степень пожароопасности и дали необходимые рекомендации. Хозяевам были вручены автономные датчики, которые тут же и были установлены. А мы еще раз осознали, какая нелегкая и какая нужная работа у чеэсников и как много зависит от сознательности самих людей.

#МЧС #профилактика #пресс-тур #обход #пожарная безопасность

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