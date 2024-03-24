В России – общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall

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Министерство иностранных дел РФ распорядилось приспустить флаги на зданиях российских загранучреждений, передает Kazpravda.kz

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В России в воскресенье, 24 марта, начался день траура по погибшим в результате теракта, совершенного в пятницу вечером в Crocus City Hall, сообщает Интерфакс.

О решении объявить общенациональный траур накануне в телеобращении сообщил президент России Владимир Путин. Он выразил искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких.

«Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ», - сказал президент РФ.

Министерство иностранных дел РФ распорядилось приспустить флаги на зданиях российских загранучреждений.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске был совершен вечером в пятницу, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник», а также устроили пожар.

По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, в больницах Москвы и Подмосковья находятся более 100 пострадавших, из которых 16 - в крайне тяжелом состоянии.

В своем обращении Путин сообщил, что правоохранительные органы задержали 11 человек, причастных к теракту в Crocus City Hall. В том числе задержаны четверо непосредственных исполнителей теракта.

#Россия #теракт #траур #Crocus City Hall

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