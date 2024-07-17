В Семее чуть не утонули двое детей
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Детям 5 и 8 лет
В городе Семей спасены двое детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК
Спасатели на реке Иртыш спасли двух детей 5-ти и 8 лет, которые, купаясь, начали тонуть. Дети переданы родителям, в медицинской помощи они не нуждаются. Имена героев сохранивших жизни детей - Думан Абдилданов и Куаныш Молдашов.
Как ранее сообщал МЧС, с начала купального сезона в РК утонуло 85 человек, в том числе 35 детей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года гибель людей уменьшилась на 14%, детей - увеличилась на 20%.