МЧС: 85 казахстанцев утонули с начала купального сезона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации МЧС, в Казахстане фиксируется тревожная динамика увеличения количества погибших на водоемах. Серьезную обеспокоенность вызывает резкий рост гибели детей, сообщает Кazpravda.kz

Так, с начала купального сезона утонуло 85 человек, в том числе 35 детей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года гибель людей уменьшилась на 14%, детей - увеличилась на 20%.

Как отмечается, чаще всего несчастные случаи происходят в выходные дни.

Сотрудники МЧС призывали казахстанцев соблюдать элементарные правила безопасности поведения на воде, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.

«Купание в запрещенных местах не только опасно для жизни, но и приводит к административной ответственности в виде штрафа. Только по статье 412 кодекса об административных правонарушениях на сумму более 18 миллионов тенге выписаны штрафы на 721-ого казахстанца», – отметили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что за 45 дней спасатели предотвратили гибель 153 человек, из них 38 детей.