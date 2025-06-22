Благодаря усилиям полицейских, служб и неравнодушных жителей ребёнок в безопасности, передает Kazpravda.kz

Фото: ДП Семей

Накануне в Семее была развернута масштабная операция по розыску 7-летнего ребёнка.

21 июня на оперативный канал 102 поступило сообщение о безвестном исчезновении несовершеннолетнего Амангали Бекболата 2018 года рождения.

Около 18:15 мальчик вышел из дома и пропал. При этом ребёнок имеет особенности развития. В этой связи была организована масштабная поисковая операция. Более 1000 человек были задействованы в поиске пропавшего ребёнка.

На обращение департамента полиции активно откликнулись волонтёры, представители общественных объединений и местные жители. Совместно с сотрудниками полиции к поискам привлечены бойцы спецподразделения СОБР, военнослужащие Национальной гвардии.

Ночью от граждан поступили две информации о якобы слышимом детском плаче. Каждое сообщение было незамедлительно проверено, однако они не подтвердились.

Полиция совместно с экстренными службами и неравнодушными гражданами не прекращала поиски на протяжении всей ночи.

Сотрудниками полиции пропавший мальчик был обнаружен в лесном массиве примерно в 10 километрах от дома. Его нашли участковые инспектора Затонского отдела полиции.

После напряжённых часов поисков наступил самый долгожданный момент — мать и отец обняли своего сына.

Благодаря усилиям полицейских, служб и неравнодушных жителей ребёнок в безопасности.