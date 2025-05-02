Прокуратурой Туркестанской области установлены нарушения в сфере земельных отношений, связанных с незаконным предоставлением, оформлением участков и выводом их из собственности государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, в Сауранском районе на основании поддельных документов сельхозземли оформлены на частных лиц, площадью 2 тысячи гектаров, в последующем их целевое назначение изменено под бизнес.

В результате незаконных действий государству причинен ущерб на 320 млн тенге, начато 2 досудебных расследования.

В районе Толеби выявлены 23 незаконных случая выдачи земель, изменения их целевого назначения, продления сроков аренды без решений земельной комиссии.

В этом же районе в частную собственность предоставлено 39 участков, которые в последующем фактически в установленный законодательством срок не освоены.

По данным фактам внесены акты прокурорского надзора, материалы переданы в Департамент по противодействию коррупции для принятия процессуальных решений.

В целом, в 1-ом квартале 2025 года по актам прокуратуры области государству возвращены земли кадастровой стоимостью свыше 2 млрд тенге.