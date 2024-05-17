Аудиторы раскритиковали политику использования средств Нацфонда

Экономика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Палата назвала существующий подход нестабильным 

Фото: Kazpravda.kz

В Мажилисе прошла презентация отчетов высшей аудиторской палаты (ВАП) об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, передает корреспондент Kazpravda.kz

По оценке ВАП, политика по формированию и использованию средств Нацфонда в долгосрочной перспективе нестабильна. Так, с момента создания Нацфонда приняты 4 концепции, расширены полномочия правительства, снят ряд ограничений по использованию средств Нацфонда (выделение средств из Нацфонда в форме облигационных займов, приобретение акций АО «НК «КазМунайГаз»).

Кроме того, было позволено  использовать средства Нацфонда для ограничения темпов роста планируемых расходов бюджета ограничения размеров чистых активов использования Нацфонда.

В этой связи, аудиторская палата рекомендовала выделять трансферты из Нацфонда на критически важные инфраструктурные проекты – только в случае невозможности их реализации за счет рыночных механизмов, ГЧП, заемных средств или путем перераспределения бюджетных средств. 

Также создать условия для стабильности нормативно-правового регулирования использования Нацфонда на среднесрочный период. Кроме того, предложено придерживаться установленных ограничений на использование целевого трансферта из Нацфонда.

 

#бюджет #Нацфонд #аудиторская палата

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