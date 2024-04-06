Великий потоп в Кульсары: эвакуировано 5 тыс. человек

Паводки
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В городе нефтяников подтопило 2500 частных жилых домов и административных здании, передает Kazpravda.kz

Фото: Рахим Койлыбаев

Из города Кульсары Атырауской области в Мангистау эвакуированы около 5 тыс. местных жителей, из них 214 - дети. Все они размещены в шести временных эвакопунктах, сообщает МЧС РК.

«В Кульсары по состоянию на 22:45 пятницы подтопило предварительно 2500 частных жилых домов и административных здании», - говорится в сообщении.

Ведутся взрывные работы на реке Жем для увеличения пропуской способности. Для укрепления берега идёт укладка мешотары с инертными материалами.

Ситуация на контроле у Республиканского штаба по ликвидации последствий паводков.

В Кульсары проживает 60,4 тыс. человек.

Всего в Мангистау для приёма граждан открыты более двухсот эвакуационных пунктов, которые рассчитаны на 83 тыс. человек.

#казахстан #паводок #МЧС #эвакуация #Кульсары

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