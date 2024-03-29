Венгрия начала подготовку к 5-м Всемирным играм кочевников

В стенах Дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников состоялась встреча вице-министра туризма и спорта РК Серика Жарасбаева с президентом международного фонда «Мадьяр-Туран» Андрашем Биро (Венгрия), сообщает Kazpravda.kz

Фото: Комитет по делам спорта и физкультуры

Вице-министр поблагодарил высокого гостя за большой вклад в культурную интеграцию тюркского мира. Андраш Биро является профессором, антропологом, президентом Венгерской ассоциации кокпар и традиционных видов спорта. Фонд «Мадьяр-Туран» организовывает «Великий гунно-тюркский курултай», который занимается укреплением братских уз между тюркскими народами. Мероприятие проходит раз в два года.

«Наше министерство и я лично внимательно следим за вашими успехами в популяризации древней истории, культуры и традиционных игр кочевой жизни тюркских народов на европейском континенте. Участие вашей команды на предыдущих Всемирных играх кочевников всегда было ярким событием», -подчеркнул Серик Жарасбаев.

Команда Андраша Биро принимала участие на Всемирных играх кочевников в 2016 и 2018 годах в Чолпан-Ате (Кыргызстан) и в 2022 году в Изнике (Турция). По словам гостя, мадьяры уже начали подготовку к 5-м юбилейным играм кочевников.

«На 5-х Всемирных играх кочевников наша команда будет максимально представлена. Как вы знаете, мы сильны в садак ату, жамбы ату, кокпаре и других видах спорта. Подготовку к играм мы уже начали. И в сентябре, мы надеемся, что традиционно произведем незабываемые впечатления на зрителей и участников игр», - поделился Андраш Биро.

Напомним, Всемирные игры кочевников пройдут в Астане с 8 по 14 сентября 2024 года. В соревнованиях примут участие около 3000 участников из более 100 стран мира.

На лучших спортивных площадках Астаны пройдут соревнования по 20-ти соревновательным и 10-ти показательным видам спорта. В их числе – конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по видам единоборств, стрельбе из традиционного лука, национальным видам охоты с птицами, состязания на лошадях, народные игры, а также показательные выступления по этническим видам спорта.