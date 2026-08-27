Казахстан вошел в топ-10 на чемпионате мира среди юниоров по велоспорту на треке

В бельгийском Хёсден-Золдере завершился чемпионат мира по велоспорту на треке среди юниоров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК РК

Лучший результат в составе сборной Казахстана показала Аружан Кабдулова. Она заняла шестое место в гонке на выбывание. У парней Радмир Тресков занял 25-е место.

В гонке по очкам Алихан Жунисов стал 24-м. Аружан Кабдулова заняла 21-е место.

Зейнолла Азаматулы в индивидуальной гонке преследования занял 45-е место, Радмир Тресков - 46-е. У девушек Виталина Хоружая завершила соревнования на 28-й позиции.

В скретче Зейнолла Азаматулы показал 13-й результат. Аружан Кабдулова стала 22-й.

Илья Куварин в спринте занял 37-е место, Мансур Бралин - 39-е. В кейрине Мансур Бралин завершил ЧМ 13-м, Илья Куварин - 31-м.

В индивидуальной гонке на время Илья Куварин занял 27-е место, Мансур Бралин - 28-е. Алихан Жунисов в омниуме завершил соревнования на 25-й строчке. Виталина Хоружая стала 22-й. Такжк наши спортсмены выступили в мэдисоне. Аружан Кабдулова и Виталина Хоружая не смогли завершить гонку.