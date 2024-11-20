Во всех регионах страны 21 ноября включат электросирены

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, с 21 по 22 ноября в стране пройдет республиканское командно-штабное учение «Қыс-2024», в ходе которого будет проведена подготовка государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС ситуаций в условиях зимы.

Республиканский штаб руководством учения находится в Кокшетау.

«По результатам учения будет оценена готовность областной государственной системы Гражданской защиты к ликвидации последствий возможных ЧС в условиях зимнего периода. Практические мероприятия будут проводиться во всех регионах страны», – пишут в пресс-релизе.

Запланировано проведение проверки системы оповещения гражданской защиты. 21 ноября во всех регионах страны в 11:00 часов будут запущены электросирены и сиренно-речевые устройства, а также перехват эфира телевизионных и радиоканалов.

Данное мероприятие проводится с целью привития у населения порядка реагирования на единый сигнал оповещения «Внимание всем!».