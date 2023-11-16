Во славу батыров Великой степи

Культура
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Асет Калымов

Историческая реконструкция Карадалинского сражения 1683 года, состоявшаяся в Алматинской области, стала завершающим этапом проекта «Ұлы даланың ұлы есімдері».

 

фото Аслана Кажеке

Нынче исполняется 340 лет битве «Қарадала шайқасы», в ходе которой казахские сарбазы одержали победу над джунгарскими захватчиками. Сражение произошло в долине Карадала на территории нынешнего Уйгурского района Алматинской области.

Согласно историческим данным, шесть тысяч ополченцев-казахов разгромили почти вдвое превосходившее их десятитысячное войско противника. Именно тогда прославился молодой батыр Алмерек, одолевший в поединке жекпе-жек предводителя джунгар Шонжы. С тех пор эту местность народ прозвал Шонжы өлген жер (место смерти Шонжы), а райцентр Уйгурского района и поныне носит название Чунджа.

Яркое театрализованное представление, организованное управлением внутренней политики Алматинской области совместно с КГУ «Қоғамдық келісім және даму орталығы», вызвало большой интерес у местных жителей и гос­тей регио­на. Посмот­реть реконст­рукцию Карадалинского сражения в исполнении каскадерской группы Kazakh Union Action Team на ипподром села Чунджа пришли около двух тысяч человек.

Сценаристы разделили шоу на несколько эпизодов. Вначале была показана сцена нападения джунгар на мирный казахский аул. Как известно, во второй половине XVII века ойратские войска продвигались вглубь Семиречья, грабя и убивая местное население, забирая в плен женщин и детей. Затем предводители казахских племен и родов решили покончить с распрями и меж­доусобицами, объединиться и дать отпор жестоким врагам. Завершаю­щим аккордом зрелищной картины стала битва «Қарадала шайқасы».

Ребята постарались на славу, воссоз­дав с большой точностью элементы быта, ремесел, традиций и боевого искусства старины. Конница, оружие, одежда и доспехи воинов буквально окунули зрителей в эпоху средневековья, а профессиональная игра актеров и трюки каскадеров добавили зрелищу яркос­ти и ощущения реальнос­ти происходящего.

Как отметил первый замес­титель акима Алматинской области Нурлан Абдрахим, художественное воссоздание исторического сражения – завершающий этап проекта «Ұлы даланың ұлы есімдері», в рамках которого были проведены археологические экспедиции, научные конференции.

– Это важное мероприятие посвящается памяти наших предков, доблестных батыров Великой степи, – подчеркнул Нурлан Абдрахим. – Наш гражданский долг – пропагандировать историчес­кое наследие, передавать молодому поколению казахстанцев сведения о ключевых этапах многовековой истории народа.

По словам заместителя директора Института истории и этнологии им. Ш. Уали­ханова Шамека Тлеубаева, за сотни лет казахская земля стала свидетелем больших испытаний, выпавших на долю ее свободолюбивого народа. Наши предки пережили великое бедствие «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұламаны», прошли через страшный голод, репрессии, войны. Безус­ловно, Карадалинское сражение 1683 года – одна из памятных страниц в летописи отечественной истории.

В свою очередь общественный деятель Ызгарбек Бектурсынов, акын Бакыт Беделхан и другие почетные гости отметили, что в географичес­ких топонимах Казахстана заключены важные исторические события. Так, с давних времен по именам погибших на территории Алматинской облас­ти джунгарских военачальников сохранились названия Каскелен, Нарынкол, Байынкол, Кеген, Шонжы, Шамалган. Это делалось в назидание врагам, чтобы они помнили о военном мастерстве, мужестве и героиз­ме казахских сарбазов.

Как считает Ызгарбек Бектурсынов, теперь пришла пора увековечить имя батыра Алмерека, переименовав, к примеру, в его честь село Чунджа. Ведь, соглас­но историческим данным, он воспитал целую когорту доб­лестных воинов, а участвуя в единоборствах, убил еще одного ойратского предводителя – Кордая.

– Мы в неоплатном долгу перед бесстрашными батырами, защитившими наши необъятные степи и величественные горы, – подчеркнул аксакал. – В нед­рах долины Карадала есть еще много тайн, которые предстоит исследовать. Молодежь должна изучать историю страны и гордиться славными подвигами предков.

К слову, гости театрализованного шоу смогли ощутить всю многогранность культуры казахского народа, окунувшись в атмосферу быта и традиций степняков. В рамках реконструкции были устроены состязания по национальным спортивным играм, выставка ремесел, бауырсак-party, а также концерт местных танцевальных ансамблей и Областной филармонии им. Суюнбая.

#история #реконструкция #сражение #Қарадала шайқасы #битва #340 лет #батыры

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