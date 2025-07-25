В документе командования пограничной обороны говорится, что принятая мера необходима "для защиты суверенитета страны, территориальной целостности, а также жизни и имущества граждан Таиланда"
Командование пограничной обороны Таиланда в провинциях Чантхабури и Трат объявило военное положение в восьми округах на границе с Камбоджей. Об этом сообщила газета The Nation со ссылкой на заявление, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС
В документе говорится, что принятая мера необходима "для защиты суверенитета страны, территориальной целостности, а также жизни и имущества граждан Таиланда" и вступает в силу немедленно.
Столкновения с применением артиллерии продолжились второй день подряд на границе Камбоджи и Таиланда. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства национальной обороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочхеат.
"Обе армии продолжали использовать тяжелую артиллерию для обстрела позиций друг друга. Наши войска твердо контролируют свои позиции по всей лини фронта и без страха ведут огонь по агрессивному врагу", - заявила представитель Минобороны Камбоджи.