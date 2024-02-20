Выделенные из бюджета более 50 млн тенге для инвалидов растратили в ЗКО

Хищение бюджетных денег в отделе занятости и соцпрограмм выявила прокуратура Уральска, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, сотрудники прокуратуры выявили растрату из бюджета более 50 миллионов тенге, выделенных в рамках государственного социального заказа.

Факт установили в ходе проверки оказания услуг по автомобильной перевозке граждан с ограниченными возможностями.

— Поставщик, оказывающий услуги по перевозке граждан с инвалидностью, составлял фиктивные акты оказанных услуг, завышая количество часов и услугополучателей, тем самым приводя к необоснованной оплате бюджетных денег, - рассказали в прокуратуре.

Материал передан в департамент экономических расследований по ЗКО для принятия процессуального решения по ст. 189 ч. 2 п. 1 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, подытожили в надзорном органе.