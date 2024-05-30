Высокую зависимость Алматинской области от трансфертов из республиканского бюджета отметили аудиторы

Экономика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В области установлены финансовые нарушения на общую сумму 16,7 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Подведены итоги государственного аудита в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Высшую аудиторскую палату РК (ВАП)

Установлено, что сохраняется высокая зависимость местных исполнительных органов от трансфертов из республиканского бюджета. Недостаточно задействованы ресурсы частных инвестиций.

Дополнительную нагрузку на местный бюджет создают системные проблемы, выраженные в затягивании подрядными организациями сроков реализации бюджетных инвестпроектов. Так, в 2022 году 110 проектов стоимостью свыше 129 млрд тенге и в 2023 году 81 проект более чем на 110 млрд тенге не завершены в нормативные сроки. Начатые в 2021 году строительно-монтажные работы по 5 автодорогам были приостановлены из-за отсутствия финансирования.

Имеются нарушения, связанные с объектами нынешнего города Алатау, по которым реализация была начата в рамках проекта G4 City более 10 лет назад. В частности, выявлены нарушения бухгалтерского учета.

АО «СПК «Қонаев» из полученных 4 млрд тенге кредитных бюджетных средств на реализацию механизма стабилизации цен через «оборотную схему» направлено только 1,5 млрд тенге (38%). Остальные 2,5 млрд тенге (62%) удерживаются на счетах с систематическим размещением на депозитах в банках.

В целом в результате аудиторского мероприятия в области установлены финансовые нарушения на общую сумму 16,7 млрд тенге, из которых 12,2 млрд тенге – касаются ведения бухгалтерского учета. На сегодняшний день по итогам аудита более 96% выявленных нарушений устранены.

Вместе с тем зафиксировано 485 процедурных нарушений и 20 системных недостатков. Аудиторской палатой даны необходимые заключения и рекомендации центральным госорганам и акимату для устранения всех выявленных нарушений.

В рамках инициативы главы государства Алматинская область в 2022 году была поделена на две части с образованием области Жетісу, а ее новым центром стал город Конаев. 

Ключевыми драйверами экономики региона являются промышленность и АПК. Промышленность Алматинской области на 90% состоит из предприятий обрабатывающего сектора. Это один из самых высоких показателей в республике. 

За 2023 год в регионе запущено свыше 30 новых производств, что привело к созданию более тысячи рабочих мест. Реализован крупный инфраструктурный проект – Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД) протяженностью 66 км.

Возобновлен проект G4 City между Конаевым и Алматы. 

Динамично развивается туристическая отрасль. В целях создания комфортных условий для туристов продолжается благоустройство на озерах Кольсай и Каинды, а также Капчагайском водохранилище. Все это свидетельствует об активизации экономического развития.

#бюджет #аудит #Алматинская область

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