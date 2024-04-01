«Я не навязывал себя»: Бишимбаев рассказал свою версию знакомства с Нукеновой

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Обвиняемый, по его словам, узнал о Салтанат от знакомой как об астрологе, в 2022 году. Он изучил ее страницу в Instagram, она ему сразу понравилась. Судя по ее публикациям, он понял, что девушка несвободна.

Через некоторое время, ориентируясь на информацию от той же знакомой, что Салтанат рассталась с молодым человеком, он решился выйти на связь, и они договорились о личной встрече.

«После нескольких свиданий, она попросила отложить общение на период после Нового года. Я сказал, что согласен. Я не хочу о ней плохо говорить, но она была полна парадоксов и непоследовательных действий. Никогда невозможно было понять, что она думает, как изменится ее настроение. Я воспринимал это как кокетство, нерешительность, я не знал, чего она на самом деле хочет. Она в тот момент было подавлена несостоявшимся браком. Я не навязывал себя. Я видел красивую девушку, которой хотелось поднять настроение и дарить хорошие эмоции», – сказал подсудимый.

По его словам, к концу сентября они официально стали парой и уехали в путешествие на несколько недель.

«Наши отношения начали бурно развиваться, мне все в ней нравилось. Она сказала, что тоже влюбилась и хотела бы серьезных отношений. В процессе поездки я хотел бы, чтобы мы знали все друг о друге, я готов был ответить на все вопросы, почему у меня было два брака, свою историю. Я хотел с ее стороны такой же откровенности», – отметил рассказчик.

14 декабря 2022 года влюбленные сыграли свадьбу в узком кругу.

«Прошла свадьба и потом я не знаю, что начало происходить. Она стала нервной, вспыльчивой. Однажды она не могла найти ключи от машины. Я сказал, неужели сложно положить на тумбочку в коридоре. Вроде безобидное замечание. Я обомлел, совершенно другой человек передо мной был. Мы перестали разговаривать на 2-3 дня. Мы начали спать в разных комнатах. На 3-4 день я предложил поговорить на тему: «В чем причина странного поведения, есть что-то чего я не знаю?». И вот здесь она задумалась. Призналась, что в моем кабинете есть фото человека, с которым у нее были отношения», – заявил Бишимбаев.

Ранее Бишимбаев признался в причастности к смерти жены. Отметим, что суд продолжается, обвиняемый еще дает показания.