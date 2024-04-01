Вы можете меня ненавидеть, проклинать – Бишимбаев признался в причастности к смерти жены

Он также пояснил, почему не считает себя виновным по предъявленным уголовным статьям, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Верховный суд

Сегодня в суде адвокаты подсудимого Бишимбаева настояли на том, чтобы он дал свои показания до того, как будут вызваны следующие свидетели по делу об убийстве Салатант Нукеновой.

«Мне действительно очень сложно говорить, не рассчитываю ни на какое прощение – родственники здесь присутствуют это внутренняя обязанность, я знаю, что я к этим обстоятельствам причастен. Говоря о том, что я не виновен и не признаю своей вины, я имею в виду, что не признаю вину в умышленном убийстве. Вы можете меня ненавидеть, проклинать, но перед Всевышним я готов ответить, и перед вами у меня не было задумки, умысла совершать такой бессмысленный акт», – заявил Бишимбаев.

Он признал, что причастен к смерти гражданской жены.

«Без нашей ссоры, без моих действий, ничего бы этого не было. Мое непризнание вины не говорит о том, что не считаю себя причастным и виновным. Не было умысла, задумки и особой жестокости», – считает обвиняемый.

По словам подсудимого, с момента его задержания семья потерпевшей устроила кампанию по искажению всех фактов того, что произошло.

«Вы читали заявления родственников, что у нее вытек глаз, пробит череп, обвинительный акт зачитывал прокурор, ничего подобного там не было. Я вынужден себя защищать, я готов любое наказание принять. Мне нет смысла вам врать. На протяжении 5 месяцев меня обвиняют. Я не сразу собрался с силами дать показания и после не имел возможности ответить на все», – заключил он.

Напомним, 27 марта в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны отобрали присяжных заседателей по делу Бишимбаева. Экс-министр заявил, что не признает вину в убийстве своей супруги.