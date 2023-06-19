БАДы, чистка кишечника и народная медицина – известный врач развенчал мифы о лечении аллергии

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Корреспондент Kazpravda.kz поговорил с аллергологом-иммунологом профессором Рафаилом Розенсоном о том, существует ли универсальный метод лечения аллергии, являются ли прием биологически активных добавок (БАДов) или чистка кишечника эффективными в борьбе с аллергией и к чему могут привести народные методы лечения.

По словам профессора, аллергия является одним из самых серьезных заболеваний, потому что при многих других болезнях нет такого высокого риска летального исхода.

«Если речь идет о себорейном дерматите и перхоти, то это неприятно с косметической точки зрения, но жизни не угрожает. При сильной аллергии на лекарства, особенно на препараты группы «коинов», если ввести, например, лидокаин, через 5 минут на фоне анафилактического шока может наступить летальный исход», – предупреждает врач.

Таким образом, аллергия может проявляться по-разному.

Аллергия бывает эпизодическая, когда у человека не было никаких аллергических проявлений, и они вдруг возникли: это или лекарственная, или пищевая аллергия, а также в редких случаях – проявляющаяся анафилаксией, когда помимо аллергической реакции резко падает кровяное давление. Но наиболее часто встречается среди пациентов обычная крапивница, отмечает Розенсон.

Кроме того, есть 5 заболеваний, которые врачи относят к группе больших атопий: бронхиальная астма, аллергический ринит – круглогодичный и сезонный, атопический дерматит, крапивница, длящаяся более 6 недель, или ее еще называют хронической крапивницей.

Говоря о лечении, профессор отмечает, что выбор метода зависит от возраста пациента, видов сенсибилизации, сопутствующих заболеваний. Есть 3 основных метода лечения аллергии. Первый – это элиминационный, когда выявляется и устраняется аллерген. Например, если аллергия на собаку, то пациент пристраивает домашнее животное в хорошие руки и заводит гипоаллергенную породу собаки.

«Если невозможно поменять вид аллергена, мы используем фармакологическое лечение, гася симптомы. Если это астма, то назначаем ингалляционный стероид в легкое, если ринит, то ингаляционный стероид в нос. Если это крапивница, то антигистаминный препарат», – поясняет врач.

В последнее время, по словам профессора, большое распространение получила биологическая терапия.

«Допустим, мы знаем, что у человека аллергию вызывает иммуноглобулин, тогда мы будем этому больному вводить антииммуноглобулин. Очень хороший метод лечения, но он, к сожалению, гораздо дороже и для многих не очень доступный», – отмечает собеседник.

Самым эффективным методом, по его словам, является аллергенимуноспецифическая терапия, когда берется аллерген, разводится в миллиарды раз и вводится до тех пор, пока организм к нему не привыкнет.

Розенсон подчеркивает, что универсального метода лечения аллергии не существует. Он предостерегает пациентов от обманчивых обещаний типа «почистим кровь и кишечник», «вылечим дисбактериоз», «выгоним лябмлии и глисты», «вылечим загиб желчного пузыря» и так далее.

Прием БАДов также не относится к лечению аллергии, предостерег врач.

«Я не знаю ни одной биологической добавки, которая могла бы помочь в лечении аллергии, зато я знаю десятки добавок, которые могут ухудшить ее течение», – обозначил врач.

Не существует и народного лечения аллергии. Есть методы, которые могут усугубить течение аллергии, например, в народе принято советовать мамам купать новорожденных в солевой ванне, ванне с добавлением отвара череды, ромашки или лаврового листа.

«Ничего хорошего от этого не будет, а негативного эффекта много. Соль открывает поры, в эти поры заходят аллергены, антигены, которые потом будут аллергенами травянистых растений. И не удивляйтесь, что потом через 4-5 лет у этого ребенка возникнут в августе симптомы поллиноза, то есть аллергия на полынь и другие сорные травы», – предупреждает профессор.

Рафаил Розенсон развенчал мифы, бытующие среди пациентов, в том числе о связи слабого иммунитета и аллергических проявлений.

«Аллергия возникает у людей только с сильным иммунитетом, но этот иммунитет повернут не туда, куда надо. Вместо того чтобы синергию делать, он вызывает неправильную реакцию. Приставка «ал» – это неправильная реакция на обычный компонент. Например, я, когда ем клубнику, испытываю удовольствие, а когда аллергик будет есть клубнику, он начнет чесаться. Так вот, у меня синергия – я здоровее становлюсь, а у аллергика аллергия – он становится слабее и страдает», – рассказывает врач.

Он рекомендует при поллинозе держаться подальше от своего аллергена, от скопления трав, надевая бейсболку с длинным козырьком, большие темные очки и мокрую марлевую маску.

При этом известный врач не считает аллергию заболеванием на всю жизнь.

«Аллергия бывает фиксированная, если аллерген облигатный – цитрус, шоколад, мед, красная ягода и орехи. Если вы не переносили цитрус в 2003 году, то вы его и в 2023 году не будете переносить. Но такая аллергия встречается редко. Гораздо чаще это вещества из повседневного питания. Например, молоко, яйцо, сахар, еще какие-то продукты. Они, как правило, влияют циклически: накопилось определенное количество иммуноглобулина Е в крови для того чтобы проявиться, появятся симптомы. Исчез иммуноглобулин Е в крови – больше не будет проявлений. В какое-то время жизни возникает такая аллергия, в какое-то время – проходит. Если это в детстве прошло, то родители говорят, он перерос», – поясняет Розенсон.

При этом спикер отмечает, что постоянный контакт с аллергенами может снизить выраженность заболевания, но такой расклад – чистейшее везение.

«Кому-то, например, повезло, и контакт с кошкой приводит к гипосенсибилизации, аллергия исчезает. А кому-то не повезло, и аллергия растет и может закончиться печально. Заранее предсказать это невозможно. Как лечиться, надо решать самому больному с помощью специалиста», – резюмировал врач.