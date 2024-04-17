За трое суток более 14 тыс. человек эвакуировали спасатели в СКО

В том числе перевезены дети и тяжелобольные, передает Kazpravda.kz

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Спасателями МЧС у блокпоста «Южный» на автодороге республиканского значения «Жезказган-Петропавловск» организована перевозка людей и грузов, в том числе гуманитарных, следующих в Петропавловск и аул Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области.

В течение трех суток произведена перевозка более 14000 человек, в том числе детей и тяжелобольных, свыше 40 единиц грузового и легкового автотранспорта.