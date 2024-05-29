На 13 предприятиях бастовали работники в этом году

В отраслевом разрезе основная доля конфликтов приходится на предприятия нефтегазовой, горно-металлургической и коммунальной отраслей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

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По словам председателя Комитета труда МТСЗН РК Толегена Оспанкулова, ситуационный центр ведомства ежедневно мониторит ситуацию на предприятиях страны, анализ обращений работников и профсоюзов, информацию от компетентных органов и из СМИ на предмет выявления рисков дестабилизации ситуации в трудовых коллективах.

На начало года по республике на мониторинге находились 127 предприятий. На 50 предприятиях были решены проблемные вопросы.

«На сегодняшний день на контроле находятся 77 предприятий, по которым уполномоченными государственными органами принимаются меры по недопущению трудовых конфликтов, в этом году на 13 предприятиях произошли забастовки. Основные требования работников – это повышение заработной платы, перевод в штат дочерних организаций АО «КазМунайГаз», выплата премиальных, улучшение условий труда, проведение индексации заработной платы, риски увольнения работников. В отраслевом разрезе основная доля конфликтов приходится на предприятия нефтегазовой, горно-металлургической и коммунальной отраслей. Также одна из причин возникновения протестов связана с краткосрочностью контрактов сервисных компаний», - сказал спикер.

Следует отметить, что забастовки проходили в «стихийном порядке», без соблюдения процедур выдвижения требований работников, установленных Трудовым кодексом РК, в связи с чем решениями судов 5 забастовок признаны незаконными. В текущем году государственными инспекторами труда выявлена задолженность по заработной плате перед 9,7 тыс. работниками на сумму более 1,5 млрд тенге на 126 предприятиях.

В результате принятых мер защищены права более 8,1 тыс. работников. Им выплачено 890 млн тенге. Работодателям выдано 1 409 предписаний и наложено 1780 административных штрафов на сумму более 170 млн тенге.

По состоянию на 24 мая задолженность по заработной плате перед более чем 1,6 тыс. работников 29 предприятий составляет 682,6 млн тенге.