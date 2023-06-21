Расходами более чем в миллиард бюджетных тенге на турниры "Қазақстан барысы" заинтересовалось АФМ

В городе Алматы проверяют законность расходования более 1 млрд тенге на турниры «Қазақстан барысы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Фото: пресс-служба АФМ РК

Департамент АФМ по Алматы в рамках досудебного расследования проверяет законность расходования организаторами 1,075 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на проведение турниров по казакша курес «Қазақстан барысы».

«Проводятся следственные действия, в том числе допросы руководителей, представителей подрядных структур, обыски и выемки документации», – добавили в агентстве.

В интересах следствия иные сведения не подлежат разглашению.