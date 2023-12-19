Замглавы управления энергетики Шымкента погиб в ДТП

Информацию о гибели в ДТП заместителя руководителя управления энергетики и развития инфраструктуры Шымкента Максата Абдукадирова подтвердили в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz

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В полиции сообщили, что 18 декабря 31-летний водитель автомашины Lexus-470 на автодороге Алматы – Бишкек не справился с управлением, выехал на "встречку" и столкнулся с грузовиком.