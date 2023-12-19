Замглавы управления энергетики Шымкента погиб в ДТП

Информацию о гибели в ДТП заместителя руководителя управления энергетики и развития инфраструктуры Шымкента Максата Абдукадирова подтвердили в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz
В полиции сообщили, что 18 декабря 31-летний водитель автомашины Lexus-470 на автодороге Алматы – Бишкек не справился с управлением, выехал на "встречку" и столкнулся с грузовиком.
"В результате ДТП водитель Lexus от полученных травм скончался на месте. В больницу села Узынагаш доставлены пассажиры легковушки 1991, 2015, 2018, 2021 годов рождения.
Факт зарегистрирован в ОП Жамбылского района по уголовной статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения всех обстоятельств ДТП", – рассказали в департаменте полиции Алматинской области.