Прокуратурой Турксибского района пресечены противоправные действия должностных лиц акимата, связанные с проведением незаконных проверок субъектов предпринимательства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары, инициированного по поручению заместителя акима города, сотрудники районных акиматов выходили за рамки своих полномочий, требуя у предпринимателей предоставления документов (сопроводительных накладных на товары) без законных оснований.

Такие действия противоречат законодательству, поскольку у проверяющих отсутствовали правовые основания для истребования документации у бизнеса.

По фактам нарушения порядка проведения проверок 6 должностных лиц районных аппаратов акимов привлечены к адм.ответственности по ст. 175 КоАП РК (с наложением штрафа в размере 500 МРП по 25 материалам).

Кроме того, заместитель акима города Алматы привлечен к ответственности за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность по ст. 173 КоАП РК (с наложением штрафа в размере 100 МРП).

В настоящее время все штрафы оплачены в сокращенном порядке.