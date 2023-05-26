Запланированная неэффективность

Экономика
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Марина Демченко

В Сенате презентовали отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

С докладами выступили замес­титель Премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамау­баев и председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова.

Глава Минфина сообщил, что в прошлом году доходная часть бюджета составила 16 трлн тенге. План перевыполнен на 310 млрд тенге, из них по налоговым поступ­лениям – на 210 млрд тенге. Основная сумма перевыполнения по налогам приходится на НДС. Увеличение доходной части бюджета произошло в основном за счет роста макроэкономических показателей, а также цифровизации налогового и таможенного администрирования.

По словам Ерулана Жамаубаева, расходы бюджета исполнены на 98,6% и составили 18,5 трлн тенге. В 2022 году осуществлены три государственные программы и 10 национальных проектов. Так, на национальный проект «Качественное образование «Образованная нация» ассигновано 227 млрд тенге, освоено 201 млрд тенге. В рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» создано согласно плану 9 тыс. временных рабочих мест.

Кроме того, как отметил спикер, за 2022 год камеральным контролем было охвачено более 545 тыс. процедур государственных закупок на сумму около 11,8 трлн тенге и проведено 2,3 тыс. аудиторских мероприя­тий. По итогам проверок установлены нарушения на 337 млрд тенге, из которых устранены на сумму в 319 млрд тенге путем восстановления поставки товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету.

По словам Натальи Годуновой, уже два года Высшая аудиторская палата проводит аудит эффективности не только использования государственных ресурсов, но и его планирования. Исходя из этого опыта, стало очевидно, что неэффективное расходование бюджетных средств и Национального фонда закладывается еще на стадии стратегического и бюджетного планирования.

В этом году Высшая аудиторская палата проанализировала, как повлияли бюджетные затраты на качество жизни населения, и оценила нацеленность государственных расходов на задачи, обозначенные в документах системы государственного планирования.

По данным Высшей аудиторской палаты, поступления в республиканский бюджет исполнены в полном объеме с увеличением к 2021 году на 24%, треть из которых обеспечена за счет роста экономики. В трехлетнем периоде закрепился тренд увеличения доходов республиканского бюджета, значительную долю в которых занимают налоговые поступления и транс­ферты, в том числе из Национального фонда. По данным Комитета государственных доходов Министерства финансов, дополнительные поступления за счет налогового и таможенного администрирования составили 726,2 млрд тенге, Высшей аудиторской палатой фактически подтверждено 590,2 млрд тенге.

А как же макроэкономи­ческие факторы повлияли на благосос­тояние и качест­во жизни казахстанцев? Мы стали больше тратить на продукты питания, а качество потребительской корзины, к сожалению, изменилось не в лучшую сторону. В отчетном году по сравнению с 2021-м казахстанцы вынужденно уменьшили потребление всех основных продуктов питания и, несмотря на это, на продовольственные товары по-прежнему приходится от 41,1 до 59,8% их денежных доходов.

Доля средней назначенной пенсии к средней зарплате составляет 29%. Немного увеличилась группа населения с наименьшими доходами. Накопительная способность граждан такова, что казахстанцу в среднем требуется 11–15 лет для приобретения жилья. При этом жилищный фонд у 38% казахстанцев минимально обеспечен благами ЖКХ, особенно в сельской местности.

Тенденция роста расходов на здравоохранение из всех источников за последние несколько лет в целом оказала положительное влияние на темпы роста рождаемости, общей продолжительности жизни, снижения смертнос­ти. Вместе с тем, как подчеркнула Наталья Годунова, в Казахстане сохраняется высокий уровень частных расходов на получение медицинской помощи (РК – 31,5%, ОЭСР – 19,6%), что говорит о низкой финансовой устойчивости системы здравоохранения.

Несмотря на рост базовой ставки (с 10,25 до 16,5%), в 2022 году кредиты физическим лицам преобладают в общем объеме кредитования (14 158 млрд тенге или 62%). При этом кредиты населению на цели, не связанные с предпринимательством, в денежном выражении выросли в среднем на 30% за год (всего в 2022 году – 13,2 трлн тенге). Это свидетельствует о сохранении потребительской, а не сберегательной модели поведения и рисках снижения платежеспособности населения.

Как отмечается в «Кратком заключении к отчету Правительства РК об исполнении республиканского бюджета за 2022 год», подготовленном Высшей аудиторской палатой, современное состояние и развитие макроэкономического прогнозирования и статистики в Казахстане не обеспечивает четкого понимания о функционировании нацио­нальной экономики. Формирование и сбор данных в основном ориентированы на исполнение международных обязательств и рейтингов. В реальности они недостаточно достоверно отражают изменения в уровне и качестве жизни, динамике национального богатства, что в конечном итоге влияет на правильность принятия управленческих решений.

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