В этом году побороться за звание самой образцовой семьи Казахстана намерены 3 434 участников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Наибольшее количество заявок принято в Карагандинской, Кызылординской областях и в Жетысу. В числе лидеров также Астана и Алматы.

Наименьшую активность проявили жители области Улытау, Мангистауской и Северо-Казахстанской областей.

Заявки были поданы не только по инициативе самих участников. Кандидатуры 1 711 семей выдвинули МИО, организации и трудовые коллективы.

Впереди - районные, городские и областные этапы конкурса. Финалисты региональных этапов традиционно встретятся на церемонии награждения «Мерейлі отбасы» в столице в преддверии Дня семьи.

Победители получат по 1 миллиону тенге.

За 11 лет в Национальном конкурсе приняли участие более 20 тысяч семей, отметили в министерстве.