Землетрясение в 2 балла ощутили жители Алматы

Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило о двухбалльном землетрясении, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 22 февраля в 00:26 зарегистрировано землетрясение, эпицентр расположен в 260 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая - афтершок.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы 2 балла.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Обстановка стабильная.

МЧС рекомендует гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике.