Землетрясение в 2 балла ощутили жители Алматы
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Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило о двухбалльном землетрясении, передает Kazpravda.kz
Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 22 февраля в 00:26 зарегистрировано землетрясение, эпицентр расположен в 260 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая - афтершок.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы 2 балла.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Обстановка стабильная.
МЧС рекомендует гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике.