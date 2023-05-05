Жамаубаев принял участие в выставке отечественных производителей "ULTTYQ ONIM"

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев выступил с приветственной речью на VII выставке отечественных производителей «ULTTYQ ONIM», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

В открытии выставки приняли участие аким города Алматы Ерболат Досаев, председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Канат Шарлапаев, председатель правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» Гаухар Бурибаева, депутаты Парламента РК и представители бизнеса.

В своем выступлении Е. Жамаубаев отметил, что стратегической целью Правительства является увеличение доли малого и среднего бизнеса в экономике до 40% к 2030 году. В этой связи создаются все необходимые условия для комфортного открытия и ведения бизнеса в республике. В рамках национальных проектов осуществляется субсидирование процентных ставок, предоставляются гарантии по кредитам и льготные займы, оказываются другие меры поддержки.

В частности, в моно-, малых городах и сельских населенных пунктах внедрено льготное микрокредитование по ставке 5% для конечного заемщика, а для обеспечения большего охвата мерами господдержки субъектов малого и среднего бизнеса снижена максимальная сумма кредитования с 7 до 3 млрд тенге.

Кроме того, реализуется программа «Экономика простых вещей». В рамках программы по ряду приоритетных видов деятельности срок субсидирования процентной ставки был увеличен с 5 до 7 лет, а в целях расширения развития обрабатывающей промышленности перечень видов деятельности для оказания поддержки увеличен со 151 до 267.

Вместе с тем финансирование «Дорожной карты бизнеса» было увеличено до 224 млрд тенге в год.

Что касается фонда «Даму», то в рамках поддержки малого и среднего бизнеса в этом году планируется просубсидировать более 20 тысяч проектов и предоставить гарантирование свыше 18 тысячам проектов. В целом через инструменты фонда «Даму» уже оказана поддержка более 187,5 тысячам проектов предпринимателей во всех регионах страны на общую сумму кредитов почти в 11 трлн тенге.

Принимаются и другие меры по поддержке массового предпринимательства. Так, внедряется новая регуляторная политика. С января текущего года опубликован Реестр обязательных требований к бизнесу. Теперь проверки не будут проводиться по требованиям, которых нет в реестре.

Также в текущем году в законодательстве отменяются 10 тысяч излишних требований к бизнесу. Это значительно сократит количество проверок. При этом до конца года будет полностью завершена автоматизация системы управления рисками.

Параллельно с этим совместно с бизнес-сообществом ведется работа над проектом нового Налогового кодекса. В Парламент внесен 9-й пакет законодательных поправок, направленных на улучшение условий для ведения бизнеса.

«Налажен системный и конструктивный диалог между Правительством и бизнесом. Созданная по поручению президента диалоговая площадка с бизнесом «Совет отечественных предпринимателей» также показывает высокую эффективность», – отметил Ерулан Жамаубаев.