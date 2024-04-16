Жителей Алматы заверили, что обстановка на реках в городе стабильная

В настоящее время функционируют 10 гидропостов в городе, которые круглосуточно наблюдают за обстановкой на реках, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как известно, через Алматы протекают 4 реки – Аксай, Каргалы, Улкен и Киши Алматы.

По данным МЧС, в связи с выпадением осадков, на реках наблюдается незначительное увеличение расходов воды, а также наблюдается увеличение мутности воды до 2 баллов в связи со склоновым стоком.

Специалистами «Казселезащиты» проводится обследование технического состояния селезащитных сооружений.

«С 26 марта личный состав ДЧС Алматы переведен на усиленный вариант несения службы, функционирует оперативный штаб, дополнительно городским филиалом «Казселезашиты» создана механизированная бригада из 20 человек, а также с техники, которые заранее совместно с коммунальными службами провели работу по дноуглублению русел рек и отстойных бассейнов», - сообщил начальник ДЧС города Алматы Нурлан Атыгаев.

16 апреля с 04.00 часов в Алматы начался дождь, который с перерывами прогнозируется до утра 17 апреля. По информации РГП «Казгидромет», на 9 часов утра в городе выпало 14 мм осадков, на «Медеу» - 21 мм, на Каменском плато - 28 мм.