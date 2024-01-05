Жительницу ВКО накажут за шутку о 15 заложниках

Женщина решила «пошутить», так как находилась в нетрезвом состоянии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, 4 января в полицию позвонила женщина. Она сообщила стражам порядка, что на автовокзале Усть-Каменогорска террористы удерживают 15 заложников.

«Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия, где после проверки выяснилось, что вызов оказался ложным. Информатором оказалась нетрезвая 59-летняя горожанка, решившая «пошутить», — уточнили в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что за заведомо ложный вызов специализированных служб женщине грозит штраф в 30 МРП.