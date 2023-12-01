Около 3 млрд тенге похитили работники сферы образования в Туркестанской области

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Кунапия Гульмира
корреспондент

Как выяснилось, они начисляли завышенную зарплату работникам школ, а также неработающим в сфере образования

Фото: Kazpravda.kz

Антикоррупционная служба по Туркестанской области проводит досудебное расследование в отношении бухгалтеров отделов образования Шардаринского и Сарыагашского районов, передает корресподент Kazpravda.kz.

По версии следствия, подозреваемые с 2020 по 2023 год перечисляли бюджетные деньги на счета неработающих в сфере образования, а также начисляли завышенную зарплату работникам школ. Сумма хищения составила около 2,6 млрд тенге.

"К уголовной ответственности привлекаются 17 человек из сферы образования Туркестанской области, 4 из них взяты под стражу. Для возмещения ущерба наложены обременения и арестованы 39 объектов недвижимости, 44 автомашины, ювелирные изделия и деньги фигурантов уголовных дел", – рассказали в Антикоре.

Кроме этого, в ходе следствия изобличена государственный аудитор ревизионной комиссии Туркестанской области, сокрывшая из корыстных побуждений ранее установленные факты хищений, выявленные в ходе аудита в одной из школ Сарыагашского района.

Также в агентстве сообщили о том, что в области Жетысу завершено досудебное расследование в отношении работников городского отдела образования, которые в составе организованной преступной группы за 2,5 года похитили 4,4 млрд тенге. В преступную группу входили руководитель и его подчиненные, а также бухгалтеры средних школ. Всего 13 человек.

Ранее прокуратура сообщила о хищении более 5 млн тенге в больнице области Улытау.

#хищение #бухгалтер #Образование #бюджет #Антикор

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