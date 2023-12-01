Свыше 5 млн тенге похитили сотрудники больницы в области Улытау

Другое
349
Кунапия Гульмира
корреспондент

Бухгалтеры медучреждения присвоили бюджетные деньги

Фото: Kazpravda.kz

Прокуратура Каражала выявла факты хищения бюджетных средств в больнице поселка Жайрем, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Сообщается, что двое бухгалтеров медучреждения в 2021-2022 годах незаконно перечислили 5,1 млн тенге людям, не работавшим в больнице, и далее присвоили эти деньги.

По данному факту начато досудебное расследование по уголовной статье "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

Приговором Каражалского городского суда, который уже вступил в законную силу, бухгалтеры признаны виновными и им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года и 3 года 6 месяцев.

Возбуждено исполнительное производство, принимаются меры по возмещению причиненного государству ущерба, добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что сотрудников акимата задержали в Туркестанской области.

#хищение #приговор #бухгалтер #бюджет

Популярное

Все
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Непогоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
Столичный таксист выманил у индийца 45 тыс. тенге
Паралимпиец Оскар Писториус добился условно-досрочного освобождения
Пожизненный срок получила кореянка, убившая незнакомку из любопытства
Самый большой флаг Казахстана раскрыли на церемонии посвящения в студенты в Астане
Обманувший паломников руководитель турфирмы взят под стражу
Производство мяса домашней птицы в РК увеличилось сразу на 27%
Тенге закончил неделю ослаблением к доллару, евро и рублю
Беглый подозреваемый задержан. У него обнаружены топор и нож
В аэропорту Астаны внедрят регистрацию по биометрической идентификации
Смаилов призвал иностранных партнеров инвестировать в проекты в Казахстане
На западе и севере страны ожидается усиление ветра
Из ничего и будет ничего
ХАМАС освободил вторую группу заложников
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Казахстан открыл почетное консульство на Канарах
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Сколько этносов проживает в Казахстане
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»

Читайте также

Казахстан хочет перенять опыт Японии в технологиях очистки …
Около 3 млрд тенге похитили работники сферы образования в Т…
Сотрудников акимата задержали в Туркестанской области
ДЧС предупредил астанчан о гололеде

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]