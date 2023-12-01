Свыше 5 млн тенге похитили сотрудники больницы в области Улытау

Фото: Kazpravda.kz

Прокуратура Каражала выявла факты хищения бюджетных средств в больнице поселка Жайрем, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Сообщается, что двое бухгалтеров медучреждения в 2021-2022 годах незаконно перечислили 5,1 млн тенге людям, не работавшим в больнице, и далее присвоили эти деньги.

По данному факту начато досудебное расследование по уголовной статье "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

Приговором Каражалского городского суда, который уже вступил в законную силу, бухгалтеры признаны виновными и им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года и 3 года 6 месяцев.

Возбуждено исполнительное производство, принимаются меры по возмещению причиненного государству ущерба, добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что сотрудников акимата задержали в Туркестанской области.