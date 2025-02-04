4 февраля – День борьбы против рака

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Ежегодно 4 февраля, по инициативе Международного противоракового союза (UICC), отмечается Всемирный день борьбы против рака

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Цель – повышение осведомленности населения о профилактики и раннем выявлении онкозаболеваний, формирование ответственного отношения к своему здоровью, информирование о доступных скрининговых обследованиях.

Ежегодно в Казахстане около 40 тысяч человек заболевают раком. По итогам 2024 года на онкоучете состоят более 230 тысяч казахстанцев.

Самыми распространенными видами рака в Казахстане являются: рак молочной железы, колоректальный рак, рак легкого, рак желудка и рак шейки матки.

Отметим, что диагностика, лечение и лекарственное обеспечение при онкологических заболеваниях в Казахстане входит в Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОМБП).

Помните, ранняя диагностика спасает жизнь! 

#Казахстан #лечение #онкология #рак

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