Центризбирком обнародовал результаты выборов в Курултай

Под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. На повестке дня – установление итогов голосования на выборах депутатов Курултая и распределение депутатских мандатов между партиями.

фото ЦИК РК, инфографика election.gov.kz

Открывая работу заседания, Нурлан Абдиров отметил: согласно уточненным спискам общая численность избирателей в Казахстане составила 12 623 289 человек. В день голосования по заявлениям граждан, а также через онлайн-сервисы проверки сведений о регистрации граж­дан либо временной их регистрации на одни сутки по адресам участков для голосования свои голоса отдали 17 501 человек. Всего в выборах приняли участие 9 351 539 человек, что составляет 74,08% от числа всех избирателей, включенных в списки.

Было отмечено, что в сравнении с 15 марта – днем республиканского референдума по новой Конституции – на выборах депутатов Курултая проголосовало на 224 357 человек больше. Председатель ЦИК подчеркнул: это свидетельствует о растущем уровне электоральной культуры среди населения.

После подсчета бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом: партия «Әділет» – 6 528 948 человек, или 71,17%; Общенациональная социал-демократическая партия – 469 058 голосов, или 5,11%;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 97 751 человек, или 1,07%; Народная партия Казахстана – 285 395 голосов, или 3,11%; партия «Ауыл» – 574 621 человек, или 6,26%; Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 478 083 голоса, или 5,21%; партия «Respublica» – 509 631 голос, или 5,56%; графа «Против всех» – 230 446 человек, или 2,51%.

Председатель Центризбиркома сообщил: с учетом требований избирательного законодательства депутатские мандаты будут распределены между пятью политическими партиями, наб­равшими пять и более процентов голосов избирателей.

В этой связи 145 мандатов депутатов Курултая были распределены следую­щим образом: партия «Әділет» – 110 мандатов; Общенациональная социал-демократическая партия – 8 мандатов; партия «Ауыл» – 10 мандатов; Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 8 мандатов; партия «Respublica» – 9 мандатов.

Глава ЦИК обратил внимание представителей политических партий на то, что депутатские мандаты должны быть распределены среди кандидатов, включенных в партийный список. Особо подчеркнул: соблюдение требования Конституционного закона о 30-процентной совокупной квоте для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью Центризбирком будет строго контролировать.

– Выборы в Курултай прошли в соответствии с обновленным избирательным законодательством по итогам конституционной реформы, получившей общенациональную поддержку. По оценкам международных организаций, электоральная кампания проходила активно и свободно. Были созданы комплексные условия для волеизъявления граждан, в том числе для голосования лиц с инвалидностью. Международные наблюдатели также высоко оценили проведение избирательными органами масштабной и инклюзивной информационной кампании для избирателей, эффективную подготовку к выборам и организацию дня голосования, – сказал Нурлан Абдиров.

Глава ЦИК также отметил значимый вклад в проведение выборов членов избирательных комиссий по всей стране. К этой работе были привлечены 247 территориальных и 10 423 участковые комиссии, в их состав вошли более 71 тыс. членов.

– Все этапы избирательной кампании были организованы на основе принципа «Закон и Порядок», который стал основополагающим при организации избирательного процесса. В день голосования наблюдение за избирательными процедурами осущест­вляли более 51 тысячи национальных наблюдателей и 777 наблюдателей от иностранных государств, международных организаций. На избирательных участках также присутствовали представители зарубежных и отечественных средств массовой информации, освещавшие ход выборов, в том числе 1 852 представителя казахстанских СМИ и 117 журналистов зарубежных средств массовой информации. Хочу поблагодарить всех за содействие в обеспечении прозрачности и гласнос­ти избирательного процесса, – подчеркнул глава ЦИК.

Уже после заседания члены Центризбиркома ответили на вопросы представителей СМИ в ходе традиционного брифинга. В частности, секретарь ЦИК Шавхат Утемисов сообщил, при каких условиях и когда будут распределены депутатские мандаты: здесь все зависит от руководящих органов партии, именно они инициируют проведение внутрипартийных заседаний, в ходе которых устанавливается очередность и распределяются мандаты среди кандидатов, включенных в список. Только после этого партии направляют свои решения в ЦИК.

– После получения данных о лицах, кому партии делегировали мандаты, нам потребуется некоторое время, чтобы подготовить соответствующие документы и произвести их вручение, – прокомментировал он.