Стали известны имена кандидатов в депутаты от Respublica - список

Фото: Respublica

На Центральном совете партии рассмотрен вопрос об определении очередности кандидатов из партийного списка для распределения депутатских мандатов Курултая, полученных партией по итогам выборов 23 августа 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

В составе будущей фракции Respublica пять депутатов Мажилиса VIII созыва продолжат парламентскую работу в Курултае, еще четыре кандидата впервые получат мандаты депутата Курултая. Таким образом, новый состав фракции сочетает преемственность парламентского опыта и обновление команды.

В список вошли:

Айткулов Бекжан Бахтыбекович - председатель Туркестанского областного филиала партии, депутат маслихата Туркестанской области VII–VIII созывов.

Идрисов Руслан Рашитович - предприниматель, учредитель ТОО Global Food, депутат маслихата Алматы VIII созыва.

Касымбаев Мейрхат Мейрамханович - предприниматель, председатель наблюдательного совета ТОО Capital Road Construction.

Куспеков Олжас Хайроллаевич -.заместитель председателя партии Respublica, депутат Мажилиса Парламента VIII созыва.

Наумова Динара Рустамовна - депутат Мажилиса Парламента VIII созыва, член Совета по молодёжной политике при Президенте Республики Казахстан.

Смолякова Екатерина Сергеевна - депутат Мажилиса Парламента VIII созыва.

Тау Нургуль - депутат Мажилиса Парламента VIII созыва.

Хасенов Махамбет Кабдулкаирович - учредитель и генеральный директор Special Oil Projects и нефтебазы «Альмерек», председатель Общественного совета Алматы.

Ходжаназаров Айдарбек Асанович - председатель партии Respublica, депутат Мажилиса Парламента VIII созыва, руководитель фракции партии в Парламенте.

Напомним, по итогам голосования на выборах депутатов Курултая за партийный список Respublica проголосовал 509 631 избиратель, или 5,56% от общего числа принявших участие в голосовании. По результатам выборов партия получила 9 депутатских мандатов.