Сообщение об итогах выборов депутатов Курултая Республики Казахстан

Выборы

23 августа 2026 года состоялись выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, избираемых по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа.

Приложение к Постановлению

Центральной избирательной

комиссии Республики Казахстан

от 25 августа 2026 года № 48⁄84

 

В выборах принимали участие 7 политических партий.

На основании протоколов избирательных комиссий столицы, областей, городов республиканского значения о результатах голосования на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан установлено следующее.

В списки избирателей по республике были внесены 12 623 289 граждан. В голосо­вании приняли участие 9 351 539 человек, или 74,08% от включенных в списки. Из них по открепительным удостоверениям проголосовали 15 082 избирателя, вне помещений для голосования проголосовали 85 576 избирателей.

При голосовании за политические партии и «Против всех» подано следующее количество голосов:

Город Астана

Партия «Әділет» – 343 095 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 35 167 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 7 035 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 20 401 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 29 265 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 33 791 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 45 560 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 7 924 голоса избирателей, принявших участие в голосовании.

Область Абай

Партия «Әділет» – 247 657 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 14 665 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 6 581 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 8 437 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 17 964 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 15 365 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 6 346 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 5 850 голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Акмолинская область

Партия «Әділет» – 306 074 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 16 698 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 2 854  голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 15 064 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 21 673 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 21 627 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 24 997 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 13 082 голоса избирателей, принявших участие в голосовании.

Актюбинская область

Партия «Әділет» – 339 719 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 25 135 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 7 112 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 14 672 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 34 418 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 41 163 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 22 501 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 13 150 голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Алматинская область

Партия «Әділет» – 521 710 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 34 054 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 5 437 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 17 255 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 53 732 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 36 712 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 27 493 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 25 681 голос избирателей, принявших участие в голосовании.

Атырауская область

Партия «Әділет» – 199 873 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 15 310 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 4 521 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 15 341 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 24 186 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 16 238 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 14 252 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 6 849 голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Западно-Казахстанская область

Партия «Әділет» – 207 153 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 14 398 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 3 042 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 18 597 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 18 736 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 22 184 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 26 417 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 10 530 голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Жамбылская область

Партия «Әділет» – 434 207 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 31 562 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 5 240 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 17 039 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 49 203 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 24 784 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 36 311 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 14 135 голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Область Жетісу

Партия «Әділет» – 311 254 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 13 595 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 4 275 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 8 659 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 20 184 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 17 449 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 16 563 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 5 794 голоса избирателей, принявших участие в голосовании.

Карагандинская область

Партия «Әділет» – 365 368 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 27 031 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 9 279 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 18 325 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 30 569 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 54 212 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 45 156 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 17 461 голос избирателей, принявших участие в голосовании.

Костанайская область

Партия «Әділет» – 267 190 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 21 240 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 2 537 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 17 682 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 16 521 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 29 486 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 37 648 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 13 298 голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Кызылординская область

Партия «Әділет» – 334 937 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 25 074 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 5 986 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 15 176 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 24 385 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 11 745 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 21 009 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 7 742 голоса избирателей, принявших участие в голосовании.

Мангистауская область

Партия «Әділет» – 223 412 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 21 989 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 4 559 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 5 062 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 13 357 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 20 370 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 17 385 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 11 761 голос избирателей, принявших участие в голосовании.

Павлодарская область

Партия «Әділет» – 258 354 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 14 537 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 3 752 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 12 507 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 21 782 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 22 145 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 13 107 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 5 454 голоса избирателей, принявших участие в голосовании.

Северо-Казахстанская область

Партия «Әділет» – 182 623 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 17 019 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 4 630 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 12 056 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 14 336 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 17 506 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 20 678 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 8 149 голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Туркестанская область

Партия «Әділет» – 887 905 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 54 997 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 6 285 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 12 371 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 86 181 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 21 429 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 16 631 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 12 874 голоса избирателей, принявших участие в голосовании.

Область Ұлытау

Партия «Әділет» – 61 754 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 4 151 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 1 349 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 4 413 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 8 502 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 5 490 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 6 506 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 2 957 голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Восточно-Казахстанская область

Партия «Әділет» – 296 491 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 23 758 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 3 814 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 12 468 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 25 559 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 18 925 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 19 486 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 13 372 голоса избирателей, принявших участие в голосовании.

Город Алматы

Партия «Әділет» – 317 529 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 35 230 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 8 694 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 28 478 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 41 761 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 30 764 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 66 214 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 26 186 голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Город Шымкент

Партия «Әділет» – 422 643 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 23 448 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 769 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 11 392 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 22 307 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 16 698 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 25 371 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 8 197 голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

По Республике Казахстан

1. Подано голосов за политические партии и «Против всех»:

Партия «Әділет» – 6 528 948 голосов, или 71,17% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 469 058 голосов, или 5,11% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 97 751 голос, или 1,07% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 285 395 голосов, или 3,11% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 574 621 голос, или 6,26% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 478 083 голоса, или 5,21% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 509 631 голос, или 5,56% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 230 446, или 2,51% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

2. По итогам голосования депутатские мандаты распределены следующим образом:

Партия «Әділет» – 110;

Партия «Ауыл» – 10;

Партия «Respublica» – 9;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 8;

Общенациональная социал-демократическая партия – 8.

 

Центральная избирательная комиссия

Республики Казахстан

#выборы #ЦИК #курултай #Национальный курултай

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