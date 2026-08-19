Сообщение об итогах выборов депутатов Курултая Республики Казахстан

23 августа 2026 года состоялись выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, избираемых по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа.

Приложение к Постановлению

Центральной избирательной

комиссии Республики Казахстан

от 25 августа 2026 года № 48⁄84

В выборах принимали участие 7 политических партий.

На основании протоколов избирательных комиссий столицы, областей, городов республиканского значения о результатах голосования на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан установлено следующее.

В списки избирателей по республике были внесены 12 623 289 граждан. В голосо­вании приняли участие 9 351 539 человек, или 74,08% от включенных в списки. Из них по открепительным удостоверениям проголосовали 15 082 избирателя, вне помещений для голосования проголосовали 85 576 избирателей.

При голосовании за политические партии и «Против всех» подано следующее количество голосов:

Город Астана

Партия «Әділет» – 343 095 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 35 167 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 7 035 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 20 401 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 29 265 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 33 791 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 45 560 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 7 924 голоса избирателей, принявших участие в голосовании.

Область Абай

Партия «Әділет» – 247 657 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 14 665 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 6 581 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 8 437 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 17 964 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 15 365 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 6 346 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 5 850 голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Акмолинская область

Партия «Әділет» – 306 074 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 16 698 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 2 854 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 15 064 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 21 673 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 21 627 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 24 997 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 13 082 голоса избирателей, принявших участие в голосовании.

Актюбинская область

Партия «Әділет» – 339 719 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 25 135 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 7 112 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 14 672 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 34 418 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 41 163 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 22 501 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 13 150 голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Алматинская область

Партия «Әділет» – 521 710 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 34 054 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 5 437 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 17 255 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 53 732 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 36 712 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 27 493 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 25 681 голос избирателей, принявших участие в голосовании.

Атырауская область

Партия «Әділет» – 199 873 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 15 310 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 4 521 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 15 341 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 24 186 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 16 238 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 14 252 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 6 849 голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Западно-Казахстанская область

Партия «Әділет» – 207 153 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 14 398 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 3 042 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 18 597 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 18 736 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 22 184 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 26 417 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 10 530 голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Жамбылская область

Партия «Әділет» – 434 207 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 31 562 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 5 240 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 17 039 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 49 203 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 24 784 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 36 311 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 14 135 голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Область Жетісу

Партия «Әділет» – 311 254 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 13 595 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 4 275 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 8 659 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 20 184 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 17 449 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 16 563 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 5 794 голоса избирателей, принявших участие в голосовании.

Карагандинская область

Партия «Әділет» – 365 368 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 27 031 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 9 279 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 18 325 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 30 569 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 54 212 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 45 156 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 17 461 голос избирателей, принявших участие в голосовании.

Костанайская область

Партия «Әділет» – 267 190 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 21 240 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 2 537 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 17 682 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 16 521 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 29 486 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 37 648 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 13 298 голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Кызылординская область

Партия «Әділет» – 334 937 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 25 074 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 5 986 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 15 176 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 24 385 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 11 745 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 21 009 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 7 742 голоса избирателей, принявших участие в голосовании.

Мангистауская область

Партия «Әділет» – 223 412 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 21 989 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 4 559 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 5 062 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 13 357 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 20 370 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 17 385 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 11 761 голос избирателей, принявших участие в голосовании.

Павлодарская область

Партия «Әділет» – 258 354 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 14 537 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 3 752 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 12 507 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 21 782 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 22 145 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 13 107 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 5 454 голоса избирателей, принявших участие в голосовании.

Северо-Казахстанская область

Партия «Әділет» – 182 623 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 17 019 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 4 630 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 12 056 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 14 336 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 17 506 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 20 678 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 8 149 голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Туркестанская область

Партия «Әділет» – 887 905 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 54 997 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 6 285 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 12 371 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 86 181 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 21 429 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 16 631 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 12 874 голоса избирателей, принявших участие в голосовании.

Область Ұлытау

Партия «Әділет» – 61 754 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 4 151 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 1 349 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 4 413 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 8 502 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 5 490 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 6 506 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 2 957 голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Восточно-Казахстанская область

Партия «Әділет» – 296 491 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 23 758 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 3 814 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 12 468 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 25 559 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 18 925 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 19 486 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 13 372 голоса избирателей, принявших участие в голосовании.

Город Алматы

Партия «Әділет» – 317 529 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 35 230 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 8 694 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 28 478 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 41 761 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 30 764 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 66 214 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 26 186 голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Город Шымкент

Партия «Әділет» – 422 643 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 23 448 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 769 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 11 392 голоса избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 22 307 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 16 698 голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 25 371 голос избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 8 197 голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

По Республике Казахстан

1. Подано голосов за политические партии и «Против всех»:

Партия «Әділет» – 6 528 948 голосов, или 71,17% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Общенациональная социал-демократическая партия – 469 058 голосов, или 5,11% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 97 751 голос, или 1,07% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 285 395 голосов, или 3,11% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Ауыл» – 574 621 голос, или 6,26% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 478 083 голоса, или 5,21% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» – 509 631 голос, или 5,56% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 230 446, или 2,51% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

2. По итогам голосования депутатские мандаты распределены следующим образом:

Партия «Әділет» – 110;

Партия «Ауыл» – 10;

Партия «Respublica» – 9;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 8;

Общенациональная социал-демократическая партия – 8.

Центральная избирательная комиссия

Республики Казахстан