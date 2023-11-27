АФМ остановил финансирование двух нерациональных проектов

В двух областях предотвращено финансирование по неэффективным и нерациональным проектам на сумму 5,1 млрд тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Otyrar.kz

Так, на очистку канала реки Сырдарья предусмотрено 5 млрд тенге. Однако, из-за некачественной разработки проекта не было учтено, что после очистки русло реки из-за сильного течения и ветров обратно заиливалось и запесочивалось. После вмешательства местного ДЭР неосвоенные средства в размере 3,7 млрд тенге акиматом были направлены на другие цели.

Кроме того, в поселке Станционный города Кокшетау планировали построить дом культуры на 160 мест за 1,4 млрд тенге, тогда как первоначальная стоимость проекта была 910 млн тенге, а в других более крупных населенных пунктах стоимость таких объектов существенно ниже.

"В этой связи, акиматом Кокшетау ведется работа по расторжению договора, а за счет высвободившихся средств будут профинансированы другие социально значимые проекты", – добавили в агентстве.

Ранее сообщалось, что проект дренажного канала за 2 млрд тенге оказался провальным в Атырау.