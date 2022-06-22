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Общество
Проект дренажного канала за 2 млрд тенге оказался провальным в Атырау

Проект дренажного канала, реализованный в Атырау много лет назад, обошелся бюджету в два миллиарда тенге, и оказался провальным, своей роли он не выполняет. Канал должен был снижать солёность почвы и создавать вокруг себя микроклимат, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Atameken Business".

Проект канала, который проходит через весь город Атырау, начали реализовывать в 2000 году. Прошло более 20 лет, но своей функции он не выполняет до сих пор. Живущие вдоль него горожане, вместо уникального микроклимата и зелени, испытывают совсем другие ощущения.

"Запах со стороны канала невыносимый, там всё гниёт, оттуда постоянно летят тучи мошек и комаров, вечером даже на прогулку выйти невозможно", - говорит жительница Атырау Асем Идирова.

По идее инициаторов, в канале должны были собираться грунтовые и солёные воды, которые в свою очередь вымывались бы проточной водой из реки Урал, но оказалось, что уровень канала выше уровня воды в реке, и самотека здесь нет. Его хотели даже зарыть, однако экоактивисты предлагают другой выход.

"Со стороны реки необходимо установить насосы с двух сторон, далее канал надо соединить с природным руслом, после чего вода сама найдет себе выход. Закапывать нельзя", - поделился своим видением решения проблемы экоактивист Арман Хайруллин.

Вопрос вокруг канала протяженностью в 15 км обсуждается уже давно, предложения самые разные - от его осушки и засыпки с превращением в аллею - до углубления и использования по прямому назначению, но конкретных решений нет. Коммунальные службы пока что вынуждены время от времени очищать канал от мусора.

Местные власти обещали в прошлом году провести городской опрос и собрать предложения. Между тем лето в Атырау с отметками температуры выше 30 в самом разгаре, и канал периодически напоминает жителям о себе полчищами кровососущих насекомых и удушливым запахом.

 

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