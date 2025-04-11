Акмолинская область стала чемпионом VI зимней Спартакиады Казахстана

Спорт
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Сегодня во дворце спорта имени Бориса Александрова в городе Усть-Каменогорск прошла торжественная церемония закрытия VI зимней Спартакиады Республики Казахстан, по итогам которой первое место заняла Акмолинская область

Фото: yvision.kz

Соревнования проходили с февраля по апрель по 13 видам спорта, итоги подводились по наибольшему количеству золотых медалей, завоёванными спортсменами по всем видам спорта.

В активе Акмолинской области 29 медалей, из которых: 16 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовых, второе место заняли спортсмены из Астаны и третье у команды Костанайской области.

Напомним, торжественное открытие Спартакиады прошло 18-го марта в городе Щучинск, где и были начаты все самые яркие победы Акмолинских спортсменов.

Спартакиада – это мини-Олимпийские игры в масштабах страны, которые также проходят один раз в четыре года.

На прошлой Спартакиаде Акмолинская область завоевала третье общекомандное место, а в этом году уже поднялись на верхнюю ступень пьедестала.

Целью соревнований является пропаганда физической культуры и спорта, как важного фактора формирования здорового образа жизни, а также выявления сильнейших спортсменов по зимним видам спорта для комплектования национальных сборных команд Казахстана.

А также это этап подготовки к участию в международных соревнованиях, в том числе к зимним Олимпийским играм 2026 года, которые пройдут в городе Кортина д’Ампеццо (Италия).

К слову, в 1956 году там проходили первые зимние Игры. Лучшие шансы на участие и медали Игр у акмолинских спортсменов в лыжных гонках и шорт-треке.

 

#Казахстан #Спорт #Спартакиада

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